Месть за Винницу: ликвидирован руководитель штаба ракетных кораблей ЧФ РФ в Крыму, — источники Фокуса

На руках военного преступника жизни 29 граждан Винницы. Ликвидирован Транковский на улице Шевченко в Севастополе. В результате подрыва руководитель штаба потерял нижние конечности, из-за чего погиб на месте.

13 ноября стало известно, что в оккупированном Крыму в городе Севастополь в собственном автомобиле взорвали руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Оккупант погиб на месте от кровопотери. Об этом Фокусу рассказали источники в СБУ.

"Сегодняшний подрыв в Севастополе автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерия Транковского — успешная спецоперация СБУ. В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови", — сообщает источник.

Отмечается, что Валерий Транковский был военным преступником. Именно он отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

"Он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны", — говорят в Службе безопасности Украины.

Российские СМИ уже успели написать, что за ликвидированным командиром штаба следили около недели, а самодельное взрывное устройство активировали дистанционно.

"Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяния — это лишь вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он ни находился", — говорит источник в СБУ.

Погибший оккупант был внесен в базу сайта "Миротворец", как соучастник военных преступлений против Украины.

Напомним, что 21 октября в России под Брянском неизвестные ликвидировали военного преступника Дмитрия Голенкова, который участвовал в бомбардировке украинских городов. Его убили с помощью молотка.