"Не успел": Малюк рассказал, что убитый в Москве Саркисян планировал его ликвидацию

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян планировал ликвидировать его и одного из его заместителей, но не успел, потому что он был взорван в холле многоэтажки в Москве. Глава СБУ также прокомментировал ликвидацию генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова.

Василий Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина", опубликованном 12 августа, не признал, что ликвидация криминального авторитета и российского генерала была работой украинских спецслужб. Впрочем, он рассказал, к каким преступлениям были причастны Саркисян и Кириллов.

Армен Саркисян основал на оккупированной территории Донецкой области частную военную армию "Арбат", которую, по словам главы СБУ, назвали "Арменбатом".

"Это те, кто на территории "ДНР" работали против Сил обороны", — пояснил Малюк.

Он добавил, что частная армия Саркисяна работала и в Курской области РФ. Во время Евромайдана в 2013-2014 годах он возглавлял силовое крыло Виктора Януковича.

"Это тот, на чьих руках кровь наших ни в чем не повинных граждан", — сказал глава СБУ.

Василия Малюка хотел ликвидировать Армен Саркисян

Кроме того, по словам Малюка, Саркисян был резидентом Федеральной службы безопасности РФ среди преступников и представлял там их интересы. Он работал с центральным аппаратом ФСБ и главным управлением ведомства по Московской области. Глава СБУ отметил, что Саркисян был причастен и к планированию его убийства.

"Это тот, кто планировал и мою ликвидацию, и одного из моих заместителей, правда, не успел", — сказал Малюк.

Он добавил, что не будет ничего дополнительно комментировать или признавать относительно взрыва в одном из элитных жилых комплексов в Москве, от которого погиб Саркисян.

Малюк прокомментировал убийство Кириллова

Журналистка также задала вопрос относительно убийства генерал-лейтенанта российской армии Игоря Кириллова, который отдавал команды о бомбардировке Мариуполя, и руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ в Крыму Валерия Транковского.

"Официально мы ничего признавать не будем, но прокомментируем, конечно. Кириллов — "химический" генерал так называемый, это генерал-лейтенант вражеский. Он возглавлял отдельную группировку войск, а именно химические войска российской федерации", — ответил Малюк.

По словам главы СБУ, на момент смерти от взрыва в Москве Игорь Кириллов более 4,5 тысячи раз отдал команду применить против украинских военных химическое оружие локального радиуса действия на линии боевого соприкосновения, а также неоднократно приказывал убивать украинских бойцов. Также Малюк вспомнил, что Кириллов в 2023 году заявлял о подготовке в США "боевых" малярийных комаров для сброса на позиции ВС РФ в Украине.

Армена Саркисяна ликвидировали в Москве в ЖК "Алые паруса" 3 февраля 2025 года. Взрыв произошел, когда он зашел в подъезд с охранником. В тот же день российские СМИ сообщили, что Армен Саркисян, которого взорвали в Москве, получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб от взрыва в Москве 17 декабря 2024 года. Взрывчатка была спрятана в самокат. Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и накануне получал от СБУ подозрение в военных преступлениях.