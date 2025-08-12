"Працював з 5-ю службою ФСБ": Малюк розкрив деталі затримання пропагандиста Молчанова в Польщі

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі затримання в Польщі політтехнолога Кирила Молчанова, який працював на медіа Віктора Медведчука. За словами Малюка, затриманий за вказівкою російських спецслужб мав організовувати у Європі антиукраїнські мітинги та нав'язувати цінності "російського світу".

Малюк розповів в опублікованому 12 серпня інтерв'ю каналу "Ми — Україна", що затримання Молчанова було "цікавою контррозвідувальною й оперативною комбінацією". Українські спецслужби втілили її у співпраці з європейськими колегами.

Василь Малюк розповів про затримання пропагандиста Кирила Молчанова. На відео з 50:14.

За словами Малюка, Молчанов в'їжджав на територію європейських країн з Росії та виконував завдання п'ятої служби Федеральної служби безпеки РФ. Він мав організовувати антиукраїнські мітинги та замасковано вести підривну інформаційну діяльність проти України та Європи.

Співробітники СБУ організували з польськими колегами законну юридичну конструкцію, яка дозволила затримати Кирила Молчанова, а вже на пункті пропуску на території України йому було оголошено про підозру.

"Працював він напряму з першим заступником п'ятої служби ФСБ РФ, генерал-лейтенантом. Є і відповідне листування в його телефоні", — розповів голова СБУ.

За його словами, Молчанов розумів, що відбувається, і свідомо виконував завдання, проте він не один, кого РФ використовує для домінування в інформаційному просторі. За даними СБУ, Кремль витратив на інформаційну війну проти України 4,6 мільярда доларів і залучив для цього 19 інституцій.

Навіщо затриманий Молчанов їхав до ЄС

Малюк зазначив, що необхідно продовжувати протистояти російській пропаганді на території Європи, зокрема діяльності колишнього народного депутата Віктора Медведчука та генерального директора і продюсера забороненого телеканалу "112 Україна". Зокрема прокремлівські пропагандисти використовують для поширення проросійських наративів видання "Voice of Europe" ("Голос Європи").

"Під ширмою правильних, європейських, демократичних цінностей вони хотіли зашити "рускій мір" і всім це нав'язати", — зазначив голова СБУ.

Він розповів, що співробітники підрозділу Департаменту захисту національної державності СБУ спільно зі слідством і контррозвідувальними підрозділами Чехії змогли задокументувати їхню діяльність, після чого проти них були застосовані санкції.

"Цю всю "лавочку" накрили, і сьогодні вона не може самореалізовуватися. І, власне, оцей Молчанов їхав як така "перша пташка", в надії після цього провалу щось зробити. Він проїхав через територію Польщі не зовсім вдало. Проте, є інші "добродії", які також продовжують свою роботу", — зазначив Малюк.

Політичного коментатора Кирила Молчанова, який працював на Віктора Медведчука, затримали в Польщі 1 квітня 2025 року. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він виїхав з України. В пресслужбі СБУ повідомляли, що вперше повернули до України фігуранта, якого підозрюють у роботі на користь РФ в інформаційному просторі ЄС.

Нагадаємо, Василь Малюк в опублікованому 12 серпня інтерв'ю також розповів, що убитий у Москві кримінальний авторитет Армен Саркісян планував його ліквідацію.