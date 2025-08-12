"Работал с 5-й службой ФСБ": Малюк раскрыл детали задержания пропагандиста Молчанова в Польше

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали задержания в Польше политтехнолога Кирилла Молчанова, который работал на медиа Виктора Медведчука. По словам Малюка, задержанный по указанию российских спецслужб должен был организовывать в Европе антиукраинские митинги и навязывать ценности "русского мира".

Малюк рассказал в опубликованном 12 августа интервью каналу "Мы — Украина", что задержание Молчанова было "интересной контрразведывательной и оперативной комбинацией". Украинские спецслужбы воплотили ее в сотрудничестве с европейскими коллегами.

Василий Малюк рассказал о задержании пропагандиста Кирилла Молчанова. На видео с 50:14.

По словам Малюка, Молчанов въезжал на территорию европейских стран из России и выполнял задание пятой службы Федеральной службы безопасности РФ. Он должен был организовывать антиукраинские митинги и замаскированно вести подрывную информационную деятельность против Украины и Европы.

Сотрудники СБУ организовали с польскими коллегами законную юридическую конструкцию, которая позволила задержать Кирилла Молчанова, а уже на пункте пропуска на территории Украины ему было объявлено о подозрении.

"Работал он напрямую с первым заместителем пятой службы ФСБ РФ, генерал-лейтенантом. Есть и соответствующая переписка в его телефоне", — рассказал глава СБУ.

По его словам, Молчанов понимал, что происходит, и сознательно выполнял задание, однако он не один, кого РФ использует для доминирования в информационном пространстве. По данным СБУ, Кремль потратил на информационную войну против Украины 4,6 миллиарда долларов и привлек для этого 19 институтов.

Зачем задержанный Молчанов ехал в ЕС

Малюк отметил, что необходимо продолжать противостоять российской пропаганде на территории Европы, в частности деятельности бывшего народного депутата Виктора Медведчука и генерального директора и продюсера запрещенного телеканала "112 Украина". В частности прокремлевские пропагандисты используют для распространения пророссийских нарративов издание "Voice of Europe" ("Голос Европы").

"Под ширмой правильных, европейских, демократических ценностей они хотели зашить "русский мир" и всем это навязать", — отметил глава СБУ.

Он рассказал, что сотрудники подразделения Департамента защиты национальной государственности СБУ совместно со следствием и контрразведывательными подразделениями Чехии смогли задокументировать их деятельность, после чего против них были применены санкции.

"Эту всю "лавочку" накрыли, и сегодня она не может самореализовываться. И, собственно, этот Молчанов ехал как такая "первая птичка", в надежде после этого провала что-то сделать. Он проехал через территорию Польши не совсем удачно. Однако, есть другие "господа", которые также продолжают свою работу", — отметил Малюк.

Политического комментатора Кирилла Молчанова, который работал на Виктора Медведчука, задержали в Польше 1 апреля 2025 года. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году он выехал из Украины. В пресс-службе СБУ сообщали, что впервые вернули в Украину фигуранта, которого подозревают в работе в пользу РФ в информационном пространстве ЕС.

Напомним, Василий Малюк в опубликованном 12 августа интервью также рассказал, что убитый в Москве криминальный авторитет Армен Саркисян планировал его ликвидацию.