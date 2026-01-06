"Ключова задача — реформувати СБУ": нардеп пояснив, чому Зеленський замінив Малюка (відео)

Народний депутат Богдан Кицак пояснив, що генерал-лейтенант Василь Малюк реалізував "фантастичні спецоперації" у ворожому тилу, але тривале перебування на керівній посаді дещо "замилює" око. Рішення про звільнення голови Служби безпеки України вирішили провести через парламент, щоб не виникало сумнівів у його законності.

Парламентар подякував Малюку "за його фантастичні спецоперації в тилу ворога", деталі яких нині вивчають і "розбирають по крупицях" усі воєнні розвідки світу. Іноземці намагаються навчитись в України, як завдавати превентивного удару і суттєвої шкоди з мінімальними втратами або взагалі без них. Про це він сказав 6 січня у проєкті "Український фокус. Ранок" в ефірі "Еспресо".

"Сьогодні нам потрібно розуміти, що довгий період перебування на будь-якій посаді в правоохоронних органах трішки впливає на те, що воно замилює те, що відбувається всередині країни", — пояснив Кицак.

З його слів, через це президент України Володимир Зеленський вирішив перевести Малюка всередині СБУ, щоб він повністю сконцентрувався на усіх спецопераціях.

"І, власне, оцей воєнізований блок, який є в рамках СБУ, він буде ним завідувати, його вести й доводити свою ефективність, що було неодноразово вже продемонстровано з його сторони", — підкреслив нардеп.

Також він розповів, які цілі стоять перед генерал-майором Євгеном Хмарою, який буде тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ.

"Відносно пана Хмари, то він буде зараз займатися і його ключова задача буде ліквідувати й реформувати СБУ і забрати з боку цього шанованого органу невластиві функції, які, скажемо так, викликали дуже довгий період часу існування самої служби двоякі уявлення і бачення відносно того, чи повинен цей орган займатися там економічною діяльністю або будь-якою іншою, що не має стосунку до розвитку, до внутрішньої стабільності, стабільності держави", — повідомив Кицак.

Він підтвердив, що за цю кадрову перестановку голосуватиме Верховна Рада.

"Раніше ми дали повноваження президенту для того, щоб він в умовах воєнного стану міг звільняти безпосереднього голову Служби безпеки України, тому що це його безпосередня вертикаль. Але для того, щоб не було жодних якихось правових непорозумінь, то це рішення проведеться через Верховну Раду України, щоб воно було повністю законне і легітимне", — зазначив депутат.

Він висловив сподівання, що у залі набереться 226 голосі, щоб рішення було ухвалене, і керівники приступили до роботи на напрямках, які будуть очолювати.

Нагадаємо, Фокус підготував матеріал про спецоперації СБУ за час керівництва Василя Малюка, які стали першими в історії. Серед них — славнозвісна "Павутина", коли українські дрони вилітали з вантажівок і били по стратегічних бомбардувальниках ЗС РФ.

5 січня з Євгеном Хмарою, який буде т.в.о. голови СБУ, зустрівся президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що досвід спецпризначенців і підрозділу ЦСО "А" СБУ планують масштабувати.