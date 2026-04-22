Екс-глава СБУ Малюк уперше з'явився на публіці після відставки: де він зараз і чим зайнятий

Екскерівник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що він не в політиці, але займається не менш важливими справами.

Він відвідав допрем'єрний показ фільму "Кіллхаус", організований Третім штурмовим корпусом, розповів у Facebook засновник Інституту світової політики і політичний журналіст Віктор Шлінчак.

За його словами, Малюк виглядав енергійним, а гості заходу шикувалися в чергу, щоб із ним сфотографуватися.

Шлінчак також зазначив, що Малюк, а також Кирило Буданов і Андрій Білецький з'явилися в заключних кадрах картини, заснованої на реальній операції з порятунку цивільної пари під час війни.

У коментарі "ТСН" екс-глава СБУ, який на кілька місяців зник з публічного простору, розповів, що він "точно не політик".

Відео дня

"Я займаюся наразі війною, продовжую виконувати завдання Верховного головнокомандувача, замикаюся на т.в.о. глави СБУ Хмару (Євген Хмара, — прим. ред.), генерала і побратима, займаюся організацією і проведенням асиметричних ударів по РФ. Це робота і в повітрі, і в морі, і у ворожих тилах", — розповів військовослужбовець.

За його словами, він пліч-о-пліч із хлопцями продовжує цей напрямок, і з нового року їхня діяльність завдала противнику не один мільярд збитків. З останніх операцій Малюк назвав удар по нафтоекспортних потужностях у Балтійському морі: у Приморську та Усть-Лузі:

"Це по суті половина брудних нафторублів, які йдуть на війну. І там Служба працювала разом з іншими Силами оборони. І я був пліч-о-пліч із нашими хлопцями, і в режимі реального часу ми знищували, зокрема, нафтоналивні стендери, механізми, які заливають і підсанкційні судна, і так далі".

Він також подякував усім, хто захищає Україну в Силах оборони, і тим, хто не в лавах армії, але долучився до цього процесу.

"Тому що справді і країна виснажена, і суспільство виснажене, але ми повинні як ніколи згуртуватися", — упевнений Малюк.

Відставка Василя Малюка

5 січня 2026 року народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку з посади.

"На вимогу Зеленського Василь Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ. Виконувачем обов'язків глави Служби, найімовірніше, буде призначений генерал Євген Хмара, начальник Центру спеціальних операцій СБУ", — написав парламентарій.

Того ж дня сам Малюк підтвердив цю інформацію. За його словами, він йде з посади керівника Служби, але залишається в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі завдаватимуть ворогові максимальної шкоди.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський розповів, що зустрівся з Малюком. У соцмережі він повідомив, що подякував голові СБУ за бойову роботу і запропонував зосередитися на асиметричних операціях.

Народний депутат Богдан Кицак пояснив, що генерал-лейтенант Василь Малюк реалізував "фантастичні спецоперації" у ворожому тилу, але тривале перебування на керівній посаді дещо "замилює" око.

Нагадаємо, Фокус підготував матеріал про спецоперації СБУ за час керівництва Василя Малюка, які стали першими в історії. Серед них — знаменита "Павутина", коли українські дрони вилітали з вантажівок і били по стратегічних бомбардувальниках ЗС РФ.