Отставка Руслана Кравченко и дело "Карфаген": кто следующий под ударом НАБУ и САП

Громкое дело "Карфаген" уже стоило должности генпрокурору Руслану Кравченко, но его отставка может оказаться лишь началом большой перестройки вокруг Офиса Генпрокурора. Пока НАБУ и САП расследуют возможное "крышевание" мошеннических колл-центров чиновниками ОГП, эксперты спорят, кто получит контроль над прокуратурой и кто следующим может оказаться под ударом. Почему история с "Карфагеном" выходит далеко за рамки коррупционного скандала — разбирался Фокус.

В понедельник, 7 сентября 2026 года, на фоне продолжающегося скандала, связанного с делом "Карфаген", расследуемого НАБУ и САП по факту "крышевания" сотрудниками ОГП мошеннических колл-центров, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об увольнении с должности. Кравченко назвал это политическим решением и заявил, что не хочет, чтобы должность Генпрокурора использовалась как инструмент политического противостояния, подчеркнув, что его позиция относительно обвинений остаётся неизменной. То есть он категорически отрицает утверждения о своей причастности к получению средств от незаконных колл-центров или их легализации.

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Имена генпрокурора и его заместителя Сергея Крапивы оказались в центре громкого расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры — операции "Карфаген". Её детали стали известны 4 сентября: по версии следствия, высокопоставленные чиновники Офиса Генпрокурора могли "крышевать" мошеннические колл-центры. В тот же день был задержан начальник кибердепартамента ОГП Сергей Кропива.

В рамках производства, открытого по статьям 255 (создание и руководство преступной организацией) и 209 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса Украины, НАБУ сообщило о разоблачении пяти фигурантов.

Впрочем, в Офисе подчеркнули: в судебном постановлении об обысках нет ни слова о том, что Кравченко содействовал мошенникам, препятствовал расследованию, предупреждал о следственных действиях, получал деньги от колл-центров или оплачивал ремонт и услуги за счёт преступных средств.

На следующий день, появившись после непродолжительного отсутствия, Кравченко категорически отверг свою причастность к "крышеванию" и заявил, что не давал указаний содействовать деятельности колл-центров. Сотрудника ОГП, фигурирующего в деле, отстранили от работы.

"Шеф", "Муза", "Канцлер" и другие фигуры из ОГП

Сотрудники НАБУ и САП обнародовали часть записей, в которых фигурировали "Шеф", "Муза", "Канцлер", "Камрад" и "Флеш".

"Канцлером" оказался заместитель начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергей Крапива. По версии следствия, он был одним из ключевых организаторов преступной группировки с середины 2025 года. "Канцлер" наладил систематическое получение взяток от мошеннических колл-центров за невмешательство в их деятельность. Лично контролировал теневой рынок этих центров, используя коррупционные связи в Офисе Генпрокурора. Организовал отмывание средств через покупку недвижимости, ювелирных изделий и автомобилей. По данным следствия, через схему было легализовано более 41 млн грн. Его арестовали с возможностью залога в 120 миллионов гривен.

"Музой" оказалась 24-летняя возлюбленная Кропивы — Елизавета Ивахненко, близкая к "Канцлеру". На неё и её родственников оформлялось купленное на незаконные средства имущество: квартиры в Киеве и Одессе, автомобиль Mercedes-Benz. Юрист по образованию, она хотела стать заместителем министра образования, но переживала, что не сможет появиться в министерстве с брендовыми сумочками, а других у неё нет. На записях она обсуждала с Кропивой, как скрыть в соцсетях свои люксовые вещи (Porsche, часы Franck Muller, одежду Loro Piana).

Также на записях упоминаются водитель "Камрад" и помощник "Флеш".

А вот "Шеф", кого так называл "Канцлер" и кому он докладывал о делах, пока официально не идентифицирован. В СМИ его связывают с генпрокурором Кравченко, потому что на одной из записей Канцлер назвал Шефа Андреевичем, а Кравченко, как известно, по отчеству Андреевич. По версии следствия, "Канцлер" работал под руководством человека, обладавшего значительными полномочиями и способного обеспечить ему защиту от ответственности.

"В своё время руководитель "Канцлера" занимал должность главы Налоговой службы Украины", — заявили в НАБУ и САП.

Стоит напомнить, что в ОГП Кравченко пришёл с должности главного налоговика страны в июне 2025 года.

На закрытой встрече с журналистами Кравченко заявил, что не планирует уходить в отставку сам, но согласится, если так решат президент или Верховная Рада. Он утверждал, что не причастен к получению средств от колл-центров, что обнародованные аудиозаписи — "просто разговоры", а фото сейфа с деньгами не имеет отношения ни к нему, ни к прокуратуре.

Но поздно вечером 7 сентября Руслан Кравченко сообщил, что уходит в отставку. Это решение он назвал сознательным и политическим. По его словам, он уходит с должности, чтобы избежать использования должности генпрокурора как инструмента политического противостояния, и подчеркнул, что его позиция по обвинению остаётся неизменной.

Отставка генпрокурора — не первая и не последняя

Как рассказывают юристы, отставку генпрокурора должна утвердить Верховная Рада после того, как президент вынесет этот вопрос в Раду. До этого момента (а парламентариям на это даётся 10 дней) Кравченко остаётся генпрокурором. Если депутаты отправят его в отставку, исполняющим обязанности генпрокурора станет его первый заместитель Мария Вдовиченко, а это значит, что по сути в ОГП ничего не поменяется. Но, тем не менее, всё может переигратся.

"Не удивляйтесь, если получится так, что Генеральным прокурором останется Кравченко, но с приставкой "и.о.". Например, Рада может не принять его отставку, скажем, президент неправильно написал или не подал представление по регламенту, ну или ещё по каким причинам. Скорее всего, Кравченко так и останется в подвешенном состоянии, на крючке, потому что им выгодно, чтобы Генеральный прокурор был в подвешенном состоянии. Чтобы он на тех жуликов не писал представления на подозрения для привлечения депутатов к уголовной ответственности", — говорит Фокусу адвокат Олег Леонтьев.

По мнению политолога Андрея Золотарёва, увольнение Кравченко — это продолжение картонного Майдана. И по сути это ключик к Верховной Раде, ибо представления на депутатов о подозрениях идут через офис Генпрокурора. Как бы там ни было, но Кравченко был лояльным Зеленскому генпрокурором. Теперь стоит задача, чтобы представители грантовских структур получили контроль над офисом Генпрокурора, дискредитировав Кравченко и сам Офис.

"Собственно, у нас уже был период Рябошапки, когда Зеленский довольно быстро сориентировался, что, условно говоря, "сапоги не те", и Рябошапку убрали. Причем убрали через Верховную Раду: он не ушел сам — его ушли. Сейчас ситуация в определенной степени повторяется, но это уже контрнаступление. По сути, реализуется то, что было прописано в меморандуме Качки — Кос относительно усиления участия международных партнеров через своих экспертов в контроле над правоохранительной системой. Поэтому эта борьба, на мой взгляд, идет уже не столько о коррупции, сколько о перехвате власти. Отсюда все и начинается", — рассказывает Фокусу политолог.

В то же время, как отмечает эксперт, теперь важно понять, кто может стать следующим объектом давления. По его оценке, под ударом НАБУ и САП в перспективе могут оказаться Кирилл Буданов или Давид Арахамия.

"Логично, что после Офиса генпрокурора следующим направлением может стать депутатское большинство. Зеленского никто не собирается убирать — его собираются, условно говоря, "обезжирить", лишив части влияния и опор. Процесс уже запущен", — подчёркивает Золотарёв.

Генпрокуратуру давно пора ликвидировать

А вот кто станет следующим генпрокурором — вопрос действительно интересный. По логике, эту должность займёт первый зам Кравченко, по сути свой человек. Как считает политолог, могут быть приняты самые неожиданные кадровые решения. Нужно подождать.

Если Рада уволит Кравченко, то, по мнению адвоката Олега Леонтьева, должен быть изменён порядок подбора и назначения кандидата на должность генпрокурора, чего добивались активисты. Чтобы было обязательное заключение или вывод международных экспертов.

"Активисты правильно говорят: кандидатура Генпрокурора не должна назначаться за заслуги. Единственное требование — добродетельность. Но где таких найти? Вот Порошенко, например, пропихнул закон, по которому генпрокурором может стать хоть электрик-алкоголик. Понятно, что это тогда делалось под своего человека, а теперь мы разгребаем последствия", — подчёркивает адвокат.

Ажиотаж вокруг Генпрокурора огромный. Вообще, как считает Леонтьев, Генпрокуратуру надо ликвидировать и передать её функции Министерству юстиции. В прошлом году Кравченко добился отмены конкурсного отбора, и в прокуратуру попали люди без опыта. Также он массово назначал в региональные прокуратуры своих людей из полиции — не специалистов, а тех, кто собирал деньги и отдавал начальству. Таких кадров много, и к ним нужен отдельный подход.

Как писал Фокус, до миллиарда долларов в месяц, десятки тысяч работников, криминальные связи и "крыша" за тысячи долларов — мошеннические колл-центры в Украине стали полноценной индустрией.

А на записях, обнародованных детективами НАБУ, чиновник Генпрокуратуры откровенно делится своей жизненной философией: "Я не могу ходить на работу просто ради того, чтобы ходить… Воровать так миллион".