Миллиард долларов на обмане: кто стоит за украинскими колл-центрами и изменит ли что-то "закон Зеленского"

До миллиарда долларов в месяц, десятки тысяч работников, криминальные связи и "крыша" за тысячи долларов — мошеннические колл-центры в Украине стали полноценной индустрией. Владимир Зеленский предлагает отправлять их организаторов за решетку на срок до 12 лет, однако опрошенные Фокусом эксперты предупреждают: посадить рядовых операторов проще, чем добраться до хозяев бизнеса, а закрытый сегодня "офис" уже завтра может открыться под другой вывеской.

Немало украинец в своей жизни сталкивался с так называемыми телефонными мошенниками или аферистами из сетей, которые рассказывали о проблеме с банковской карточкой или о сомнительной покупке, предлагали получить выплаты, якобы положенные от государства или от каких-то международных организаций, а то и звонили среди ночи и рассказывали, что кто-то из родственников в беде — в больнице, в полиции или ТЦК — и срочно нужны деньги, желательно все, что есть дома. И многие верили аферистам и отдавали все, что есть в доме, проходимцам или же раскрывали данные своей банковской карты. При этом добровольно. А за этим всем стоит хорошо организованный преступный бизнес. И сегодня на территории Украины может действовать порядка 500 таких офисов или колл-центров, цель которых — обобрать доверчивых граждан, и не только в Украине, но и за рубежом.

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Так вот, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект, по которому предусматривается 7–12 лет тюрьмы для организаторов и руководителей таких колл-центров, 5–10 лет — для их участников и тех, кто предоставляет помещения или услуги для работы схем. За вербовку новых участников предлагают 3–5 лет, а за повторную вербовку от 5 до 10 лет лишения свободы.

Тема мошеннических колл-центров обострилась летом. За одну неделю в августе в Украине ликвидировали 94 таких центра. СБУ и Нацполиция провели 411 обысков по всей стране. Особенно крупную сеть накрыли во Львовской области. Только по этому делу прошло более 20 обысков.

Всего в ходе масштабной операции изъяли 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, более 5200 SIM-карт, банковские карты и доступы к криптосчетам, 22 автомобиля, около 2 млн дол. и 64 тыс. евро наличными, гривны и килограмм банковского золота.

Среди других схем — "выгодные инвестиции", криптобиржи, фейковые брокеры, кредиты и программы удаленного доступа. Некоторые колл-центры даже продавали псевдолекарства и БАДы под видом средств для лечения более чем на 100 млн грн.

И это только один рейд. Киберполиция регулярно отчитывается о закрытии того или иного мошеннического колл-центра: в 2023-м обезвредили сеть из более чем 2500 операторов с оборотом 3 млрд грн. В 2025-м ликвидировали сети из 14 и 27 колл-центров, изъяв тысячи устройств и данные пострадавших. За 2024 год обезврежено 57 организованных групп с 254 участниками, совершившими более 1000 преступлений. Больше всего производств — в Киеве, Днепре и Харьковщине и удалось возместить 42,5% убытков — более 168 млн грн. Но, как считает эксперт по кибербезопасности Сергей Данченко, этого недостаточно, и всех их никогда не закроют, и уголовная ответственность им не страшна — они просто уйдут в подполье.

"Если разобраться, у нас существуют тысячи мошеннических колл-центров, точную цифру вам никто не назовет. Это хорошо организованный бизнес. При минимальных вложениях в организацию и раскрутку они получат многомиллионную прибыль", — рассказывает Фокусу эксперт.

Миллиарды в месяц на разводе граждан

В докладе Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GI-TOC), посвященном работе мошеннических колл-центров в Украине, оценивают оборот "офисов" в 1 млрд долларов ежемесячно. И, по их приблизительным подсчетам, в этой сфере задействовано почти 60 тыс. украинцев, в том числе две трети — в сфере банковских махинаций.

Большую часть дохода получают руководители мошеннических колл-центров. Несмотря на обещания высоких заработков, другие участники схем, в том числе исполнители, получают гораздо меньше.

Внизу "пищевой цепочки" находятся операторы, которых называют "холодниками". Они обзванивают потенциальных жертв. Над ними работают "клоузеры" — более опытные мошенники, которые подключаются к перспективным жертвам и непосредственно проводят их через финансовую операцию. А дальше идут: HR — поиск персонала, IT — софт и поддельные сайты, безопасность — контроль входа и дисциплины, финансы — движение денег, администратор — управление офисом и бухгалтерией, владельцы — наверху, с рядовыми не контактируют.

Такая структура позволяет владельцам оставаться максимально удалёнными. Рядовой сотрудник практически не знает, кто в действительности получает основную прибыль. А колл-центров под ним может быть не один, а несколько. Один из бывших сотрудников сравнил такую структуру с грибницей: владельцев немного, а связанных с ними колл-центров много. В декабре 2023 года накрыли сеть, которая объединяла колл-центры в 16 областях Украины и насчитывала около 2500 сотрудников.

И, как бы к слову, бытует мнение, что есть хорошие колл-центры, которые не имеют официальной "крыши", но соблюдают определённые негласные правила. Например, они могут работать преимущественно против России, а не против украинцев и граждан других стран. И плохие, которые имеют "крышу" и не ограничивают себя выбором жертв. Но это миф, так как замешаны в аферах все.

Бандитские кол-центры и их "крыша"

Ну а теперь о главном. По данным GI-TOC, две из трёх крупнейших украинских "сеток" связаны с представителями традиционной организованной преступности.

Днепровские сети — их корни уходят в 1990-е годы. Изначально эти группы зарабатывали на наркотиках и рэкете, но со временем переключились на более прибыльный и менее рискованный бизнес — мошеннические колл-центры. Одной из ключевых фигур, связанных с этой средой, авторы называют Лашу Свана — днепровского "вора в законе". Который связан с другим вором в законе, Сергеем "Умкой" Олейником, и через него — с днепровским бизнесменом Александром "Нариком" Петровским.

Еще одним крупным игроком, по данным GI-TOC, является транснациональная преступная группировка "Химпром" — это наркоорганизация, специализирующаяся на синтетике. Она появилась в 2014 году в российском даркнете, затем расширилась на Украину и другие страны. Изначально колл-центры создавались для обслуживания наркорынка, но позже та же инфраструктура могла быть использована для финансового мошенничества. Российское ТАСС связывало лидера "Химпрома" с управлением колл-центрами в России, а украинский депутат утверждал, что деятельность организации охватывала также Европу и Азию.

А на днях украинские правоохранители сообщили, что раскрыли деятельность группировки "Химпром", которая заключалась в вербовке наркоторговцев в Казахстане посредством создания и использования сети колл-центров.

Третьей группой была "Девятки", которая управляла крупнейшим колл-центром Днепра вплоть до его разгрома в 2024 году. Как рассказывают их бывшие сотрудники, они отличались особой жестокостью к работникам, которые хотели их покинуть. И дисциплина была на высшем уровне, но это не спасло.

Иностранные специалисты описали и так называемое "крышевание" этих "офисов", которое обходилось от 10 000 до 15 000 долларов в месяц. По одной из описанных схем, у колл-центра был специальный человек, отвечавший за отношения с правоохранительными органами. Он договаривался о сумме только с одним из силовых ведомств — полиции, прокуратуры, СБУ и так далее. Полученные деньги затем якобы распределялись между другими правоохранительными органами, которым предлагалось не вмешиваться в деятельность колл-центра.

А во время организованных рейдов колл-центры заранее предупреждаются и они приостанавливают свою работу, или же рейды проводят просто для галочки, и после этого все начинают работать снова.

Борьба с колл-центрами: вместо старых появятся новые

Как подчеркивает эксперт по безопасности Сергей Данченко, в Украине не существует специального законодательства, которое регулировало бы этот (не)новый вид кибермошенничества. Сейчас случаи обмана со стороны колл-центров подпадают под классическую статью о мошенничестве.

"Ну вот усилят уголовную ответственность за этот вид афер, поддержат законопроект президента — так сядут простые исполнители. До верхушки с их связями навряд ли доберутся, как бы грозно это ни звучало. Ну посадят исполнителей — организаторы новых наберут и снова заработают, потому что трудно расстаться с бизнесом, который приносит миллионы. Ведь по сути, открыть один колл-центр стоит не так уж и много, около 100 тысяч долларов. Главное купить базу примерно за 20 000 долларов, организовать рабочие места в хорошем охраняемом офисе, найти обзвонщиков, которым платят вместо обещанных 1000 долларов всего 500, потому что действуют системы штрафов. Ну и договориться с "крышей", а ее даже искать не нужно, они сами находятся", — подчеркивает Фокусу Данченко.

Иными словами, на место закрытых "офисов" быстро приходят другие. А самое интересное, как рассказал Фокусу руководитель организации "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый, как стало известно, Минюст решил, что осужденные военнослужащие и осужденные за мошенничество должны содержаться отдельно от других осужденных. А это чревато тем, что колл-центры переедут на зону.

"То есть создается как бы отдельная среда для аферистов. И это при том, что в данный момент сложилось мнение, что все, кто звонит и разводит на деньги, сидят в колонии. Но разочарую. Это не так. Дело в том, что сегодня без ведома начальника колонии ничего не происходит, везде расставлены камеры слежения, все прослушивается. А для "развода" нужна тишина и уединение, а такое место еще нужно поискать. Но, справедливости ради, скажу, что сегодня больших колл-центров на зонах нет, но единично "разводят". Как правило, под видом продажи дорогостоящего товара по дешевке на интернет-площадках, за предоплату", — рассказывает Цвилый.

Но если будут сажать в одном месте всех мошенников, то это уже будет самый настоящий офис за колючей проволокой. И эксперт удивляется, кому пришла в голову такая идея.

В Украине мошенники начали активнее использовать искусственный интеллект для фейковых звонков, сообщений и поддельных сайтов. Из-за этого онлайн-мошенничество стало более персонализированным, а обман — более сложным для распознавания.

Звонок якобы от СБУ — и сотни тысяч долларов исчезают за несколько дней. В Киеве и регионах мошенники массово выманивают деньги, играя на страхе перед спецслужбами и обвинениях в госизмене.