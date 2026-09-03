Мільярд доларів на обмані: хто стоїть за українськими кол-центрами і чи змінить щось "закон Зеленського"

До мільярда доларів на місяць, десятки тисяч працівників, кримінальні зв'язки та "криша" за тисячі доларів — шахрайські кол-центри в Україні перетворилися на повноцінну індустрію. Володимир Зеленський пропонує ув'язнювати їхніх організаторів на строк до 12 років, проте опитані Фокусом експерти застерігають: посадити рядових операторів простіше, ніж дістатися до власників бізнесу, а закритий сьогодні "офіс" вже завтра може відкритися під іншою вивіскою.

Чимало українців у своєму житті стикалися з так званими телефонними шахраями або аферистами з інтернету, які розповідали про проблему з банківською карткою або про сумнівну покупку, пропонували отримати виплати, нібито передбачені державою чи якимись міжнародними організаціями, а то й дзвонили посеред ночі й розповідали, що хтось із родичів у біді — у лікарні, у поліції чи ТЦК — і терміново потрібні гроші, бажано все, що є вдома. І багато хто вірив аферистам та віддавав усе, що є вдома, шахраям або ж розкривав дані своєї банківської картки. При цьому добровільно. А за цим усім стоїть добре організований злочинний бізнес. І сьогодні на території України може діяти близько 500 таких офісів або кол-центрів, мета яких — обібрати довірливих громадян, і не тільки в Україні, а й за кордоном.

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Отже, президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховій Раді законопроект, згідно з яким передбачено 7–12 років ув’язнення для організаторів та керівників таких кол-центрів, 5–10 років — для їхніх учасників та тих, хто надає приміщення чи послуги для функціонування цих схем. За вербування нових учасників пропонують 3–5 років, а за повторне вербування — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Проблема шахрайських кол-центрів загострилася влітку. За один тиждень у серпні в Україні ліквідували 94 таких центри. СБУ та Нацполіція провели 411 обшуків по всій країні. Особливо велику мережу викрили у Львівській області. Тільки в рамках цієї справи було проведено понад 20 обшуків.

Загалом у ході масштабної операції було вилучено 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карт, банківські картки та дані доступу до криптовалютних рахунків, 22 автомобілі, близько 2 млн дол. та 64 тис. євро готівкою, гривні та кілограм банківського золота.

Серед інших схем — "вигідні інвестиції", криптобіржі, фейкові брокери, кредити та програми віддаленого доступу. Деякі кол-центри навіть продавали псевдоліки та БАДи під виглядом засобів для лікування на суму понад 100 млн грн.

І це лише один рейд. Кіберполіція регулярно повідомляє про закриття того чи іншого шахрайського кол-центру: у 2023 році знешкодили мережу з понад 2500 операторів з оборотом 3 млрд грн. У 2025 році ліквідували мережі з 14 та 27 кол-центрів, вилучивши тисячі пристроїв та дані потерпілих. За 2024 рік знешкоджено 57 організованих груп із 254 учасниками, які скоїли понад 1000 злочинів. Найбільше справ — у Києві, Дніпрі та на Харківщині, і вдалося відшкодувати 42,5 % збитків — понад 168 млн грн. Однак, на думку експерта з кібербезпеки Сергія Данченка, цього недостатньо, і всі ці угруповання ніколи не будуть ліквідовані, а кримінальна відповідальність їм не страшна — вони просто перейдуть у підпілля.

"Якщо розібратися, у нас існують тисячі шахрайських кол-центрів, точну цифру вам ніхто не назве. Це добре організований бізнес. За мінімальних вкладень в організацію та просування вони отримають багатомільйонний прибуток", — розповідає експерт Фокусу.

Мільярди на місяць на "розводах" громадян

У доповіді Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC), присвяченій діяльності шахрайських кол-центрів в Україні, оборот "офісів" оцінюється в 1 млрд доларів щомісяця. І, за їхніми приблизними підрахунками, у цій сфері задіяно майже 60 тис. українців, у тому числі дві третини — у сфері банківських махінацій.

Більшу частину доходу отримують керівники шахрайських кол-центрів. Незважаючи на обіцянки високих заробітків, інші учасники схем, зокрема виконавці, отримують набагато менше.

У нижній частині "харчового ланцюга" знаходяться оператори, яких називають "холодниками". Вони обдзвонюють потенційних жертв. Над ними працюють "клоузери" — більш досвідчені шахраї, які встановлюють контакт із перспективними жертвами та безпосередньо супроводжують їх під час фінансової операції. А далі йдуть: HR — пошук персоналу, ІТ — програмне забезпечення та підроблені сайти, безпека — контроль доступу та дисципліни, фінанси — рух грошей, адміністратор — управління офісом та бухгалтерією, власники — нагорі, з рядовими співробітниками не контактують.

Така структура дозволяє власникам залишатися максимально віддаленими. Рядовий співробітник практично не знає, хто насправді отримує основний прибуток. А кол-центрів під ним може бути не один, а кілька. Один із колишніх співробітників порівняв таку структуру з грибницею: власників небагато, а пов’язаних із ними кол-центрів багато. У грудні 2023 року викрили мережу, яка об’єднувала кол-центри в 16 областях України та налічувала близько 2500 співробітників.

І, до речі, існує думка, що є хороші кол-центри, які не мають офіційного "покровителя", але дотримуються певних негласних правил. Наприклад, вони можуть працювати переважно проти Росії, а не проти українців та громадян інших країн. І є погані, які мають "кришу" і не обмежують себе у виборі жертв. Але це міф, оскільки в аферах замішані всі.

Бандитські кол-центри та їх "криша"

Ну а тепер про головне. За даними GI-TOC, дві з трьох найбільших українських "мереж" пов’язані з представниками традиційної організованої злочинності.

Дніпровські мережі — їхні корені сягають 1990-х років. Спочатку ці угруповання заробляли на наркотиках і рекеті, але з часом перейшли на більш прибутковий і менш ризикований бізнес — шахрайські кол-центри. Однією з ключових фігур, пов’язаних із цим середовищем, автори називають Лашу Свана — дніпровського "злодія в законі". Який пов’язаний з іншим злодієм у законі, Сергієм "Умкою" Олійником, а через нього — з дніпровським бізнесменом Олександром "Наріком" Петровським.

Ще одним великим гравцем, за даними GI-TOC, є транснаціональне злочинне угруповання "Хімпром" — це наркоорганізація, що спеціалізується на синтетичних наркотиках. Вона з’явилася у 2014 році в російському даркнеті, а потім поширилася на Україну та інші країни. Спочатку кол-центри створювалися для обслуговування наркоринку, але згодом ця ж інфраструктура могла використовуватися для фінансового шахрайства. Російське агентство ТАСС пов’язувало лідера "Хімпрому" з управлінням кол-центрами в Росії, а український депутат стверджував, що діяльність організації охоплювала також Європу та Азію.

А днями українські правоохоронці повідомили, що викрили діяльність угруповання "Хімпром", яка полягала у вербуванні наркоторговців у Казахстані шляхом створення та використання мережі кол-центрів.

Третьою групою була "Дев’ятка", яка керувала найбільшим кол-центром Дніпра аж до його розгрому у 2024 році. Як розповідають їхні колишні співробітники, вони відрізнялися особливою жорстокістю щодо працівників, які хотіли звільнитися. І дисципліна була на найвищому рівні, але це не врятувало.

Іноземні фахівці описали й так зване "кришування" цих "офісів", яке коштувало від 10 000 до 15 000 доларів на місяць. За однією з описаних схем у кол-центрі була спеціальна особа, відповідальна за відносини з правоохоронними органами. Вона домовлялася про суму лише з одним із силових відомств — поліцією, прокуратурою, СБУ тощо. Отримані гроші потім нібито розподілялися між іншими правоохоронними органами, яким пропонувалося не втручатися в діяльність кол-центру.

А під час організованих рейдів кол-центри заздалегідь отримують попередження і призупиняють свою роботу, або ж рейди проводяться лише для проформи, і після цього всі знову починають працювати.

Боротьба з кол-центрами: замість старих з'являться нові

Як наголошує експерт з питань безпеки Сергій Данченко, в Україні немає спеціального законодавства, яке б регулювало цей (не)новий вид кібершахрайства. Наразі випадки обману з боку кол-центрів підпадають під класичну статтю про шахрайство.

"Ну ось, якщо посилять кримінальну відповідальність за цей вид афер, підтримають законопроект президента — то сядуть прості виконавці. До верхівки з її зв’язками навряд чи дістануться, як би грізно це не звучало. Ну посадять виконавців — організатори наберуть нових і знову зароблять, бо важко розлучитися з бізнесом, який приносить мільйони. Адже, по суті, відкрити один кол-центр коштує не так уже й багато, близько 100 тисяч доларів. Головне — купити базу приблизно за 20 000 доларів, організувати робочі місця в хорошому, охоронюваному офісі, знайти операторів, яким платять замість обіцяних 1000 доларів усього 500, бо діють системи штрафів. Ну і домовитися з "кришею", а її навіть шукати не потрібно, вони самі знаходять", — підкреслює Фокусу Данченко.

Іншими словами, на зміну закритим "офісам" швидко приходять інші. А найцікавіше, як розповів Фокусу керівник організації "Захист ув’язнених України" Олег Цвилий, що, як стало відомо, Мін’юст вирішив, що засуджені військовослужбовці та засуджені за шахрайство мають утримуватися окремо від інших засуджених. А це загрожує тим, що кол-центри переїдуть на зону.

"Тобто створюється нібито окреме середовище для аферистів. І це при тому, що наразі склалася думка, ніби всі, хто дзвонить і виманює гроші, сидять у колонії. Але мушу розчарувати. Це не так. Справа в тому, що сьогодні без відома начальника колонії нічого не відбувається, всюди розставлені камери спостереження, все прослуховується. А для "розводу" потрібна тиша й усамітнення, а таке місце ще треба пошукати. Але, заради справедливості, скажу, що сьогодні великих кол-центрів у колоніях немає, але поодиноко "розводять". Як правило, під виглядом продажу дорогого товару за безцінь на інтернет-майданчиках, за передоплату", — розповідає Цвілий.

Але якщо всіх шахраїв садитимуть в одному місці, то це вже буде справжній офіс за колючим дротом. І експерт дивується, кому спала на думку така ідея.

В Україні шахраї почали активніше використовувати штучний інтелект для фейкових дзвінків, повідомлень та підроблених сайтів. Через це онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман — складнішим для виявлення.

Дзвінок нібито від СБУ — і сотні тисяч доларів зникають за кілька днів. У Києві та регіонах шахраї масово виманюють гроші, граючи на страху перед спецслужбами та звинуваченнях у державній зраді.