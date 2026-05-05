"Перевірка на держзраду": як шахраї під виглядом СБУ "розвели" експрем'єра України та народну артистку

Дзвінок нібито від СБУ — і сотні тисяч доларів зникають за кілька днів. У Києві та регіонах шахраї масово виманюють гроші, граючи на страху перед спецслужбами і звинуваченнях у держзраді. Серед жертв — народна артистка України та колишній прем'єр-міністр. Фокус з'ясував, як і чому працює ця афера.

Нещодавно стало відомо, що в Києві шахраї під виглядом співробітників СБУ видурили у 71-річної народної артистки України понад 128 000 доларів і 400 000 грн.

Як повідомила Київська міська прокуратура, до киянки зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ, і ошелешив тим, що її нібито підозрюють у державній зраді. Тому всі її заощадження мають пройти перевірку на предмет російського походження. Для переконливості жінці надсилали підроблені повістки і навіть провели обшук у квартирі по відеозв'язку, змусивши показати свої заощадження.

Народна артистка повірила і передала 128 000 доларів людині, яка приїхала за ними. Але через кілька днів їй знову зателефонували і повідомили, що вона віддала не всі заощадження — цього разу жінка переказала ще 400 000 грн. Але й на цьому псевдосбушники не заспокоїлися, їм здалося замало, і вони зателефонували втретє і знову спробували виманити гроші та коштовності. У цей момент потерпіла вже засумнівалася, розповіла про все сусідці, і та порадила їй іти в поліцію.

Правоохоронці з'ясували, що гроші отримав 36-річний житель Сумської області, який через валютний обмін перевів їх на криптогаманці третіх осіб. За свої "послуги" він залишив собі тільки 900 доларів. Хто ще брав участь у схемі, з'ясовують слідчі.

А кілька днів тому до Шевченківського управління поліції Києва звернувся колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко із заявою про те, що він став жертвою аферистів, пише телеграм-канал "ОРД. Кримінальний форум".

І знову дзвінок надійшов нібито від співробітника СБУ, але цього разу було застосовано психологічний тиск (зміст розмови невідомий). Зловмисник примусив потерпілого передати іншому невідомому чоловікові готівкові грошові кошти, які були в розпорядженні: 110 000 доларів, 10 200 євро, 10 000 ізраїльських шекелів, 20 500 фунтів стерлінгів, 2 800 чеських крон, 810 єгипетських фунтів.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Але невідомо, чи вдалося вийти на слід шахраїв.

Багаті пенсіонери теж плачуть

Дивно те, що в березні цього року вже накрили групу, яка промишляла викачуванням грошей у заможних пенсіонерів у столиці. І навіть було затримано чотирьох підозрюваних — жителів Київської та Харківської областей віком від 23 до 29 років. Вони під виглядом співробітників СБУ в Києві виманили у пенсіонерів 8,6 млн гривень "на перевірку", чи не пов'язані їхні заощадження з країною-агресором.

62-річна киянка, повіривши в те, що вона спілкується зі співробітниками спецслужб, передала так званому "агенту" всі свої заощадження — понад 59 000 доларів і близько 5 000 євро. Загалом це понад 2,8 млн грн. Крім того, встановлено, що за аналогічною схемою жертвами шахраїв стали ще три жінки віком 78, 81 і 88 років, які віддали шахраям понад 1,3 млн грн, 3,1 млн грн і 1,4 млн грн відповідно.

З'ясувалося, що двоє підозрюваних виконували роль кур'єрів і забирали гроші у потерпілих, третій координував їхні дії, а четвертий займався добором людей, які контролювали, щоб кур'єри не зникли з грошима.

Незважаючи на те що фігурантам закидають шахрайство в особливо великих розмірах, суд обрав їм запобіжний захід із можливістю внесення застави. Двоє підозрюваних уже вийшли на свободу.

Чи вони знову взялися за старе, вийшовши із СІЗО, поки що достовірно невідомо. Але при цьому не тільки в столиці, а й в інших регіонах аферисти діють за такою самою схемою: дзвінок із нібито СБУ — залякування зв'язком із РФ — і передача грошей на перевірку.

Одна 80-річна одеситка так розлучилася з 3,6 млн грн, які вона виручила від продажу квартири. Інша 78-річна мешканка села Маяки Одеської області віддала 17 000 доларів. На цю вудку навіть попався декан стоматологічного факультету медичного університету Одеси, якому повідомили, що нібито на його ім'я було отримано посилку з боєприпасами, а щодо нього порушено кримінальну справу, після чого зажадали передати всі гроші "на перевірку". І декан передав їм 1,7 млн грн і близько 105 000 доларів.

Що цікаво, так це те, що вже понад рік щось подібне практикується в РФ. Там аферисти теж дзвонили пенсіонерам, представлялися співробітниками спецслужб, звинувачували в державній зраді — переказі грошей на підтримку ЗСУ, а потім вимагали або перевести гроші на "безпечний" рахунок, або перевести в готівку їх і віддати кур'єру. Тепер ця схема, але трохи в зміненому вигляді, перекочувала і в Україну.

Новий вид шахрайства: СБУ як прикриття

Адвокат, колишній голова Пенітенціарної служби України Сергій Старенький, повідомив Фокусу, що ця схема цілком можливо — справа рук ув'язнених, тільки трохи видозмінена. Раніше дзвонили з історіями "мама, я в поліції" або "я в лікарні", а тепер використовують ситуацію в країні: люди бояться СБУ — і шахраї цим активно користуються.

"Організатор і натхненник цілком можливо може сидіти в колонії, а ось виконавці діють на волі. Річ у тім, що в'язнів позбавили їхнього звичного виду заробітку — дзвінками від імені фінустанов, від імені родичів, які потрапили в біду. Ще кілька років тому там були організовані цілі кол-центри, які прикривало керівництво колоній. А останнім часом там уже так розвернутися не виходить — постійні перевірки прикрили їхню бурхливу діяльність. Та й кол-центри вийшли на інший рівень", — розповідає адвокат.

Старенький не виключає, що за подібними схемами може стояти ФСБ. За його словами, раніше українців "розводили" з колоній на окупованих територіях так званих "ДНР" і "ЛНР", де залишаються засуджені, які добре обізнані з українським законодавством і вільно розмовляють українською мовою.

Він підкреслює, що на рівні спецслужб триває постійне протистояння, в рамках якого використовуються, зокрема, і шахрайські інструменти. Як приклад експерт наводить резонансний випадок, коли ГУР вдалося провести операцію проти Лариси Доліної, в результаті якої вона втратила значну суму коштів.

На думку психолога-криміналіста Юрія Ірхіна, подібна шахрайська схема разюче примітивна і розрахована на людську дурість та схильності діяти за вказівкою.

"Складно зрозуміти, як у нинішніх умовах люди можуть довіряти незнайомцям по телефону. Але важливо інше: аферисти, ймовірно, не випадково вибирали жертв. У цих людей могли бути причини побоюватися СБУ — саме на цьому й будується маніпуляція. Це їхнє вразливе місце. Або походження коштів викликає питання, що також могло зіграти роль", — зазначає в коментарі Фокусу експерт.

За його словами, йдеться, найімовірніше, не про випадкові дзвінки, а про цілеспрямований відбір жертв. Водночас він допускає, що зловмисники могли володіти інформацією про потенційних потерпілих, однак робити однозначні висновки про причетність конкретних структур без доказів передчасно.

У будь-якому разі, пенсіонери — це найбільш вразлива категорія. У цьому віці люди не здатні швидко оцінити ситуацію і вжити заходів. Їх спеціально вводять у стан шоку, залякують, тиснуть.

Вам телефонують із СБУ: що робити

Експерти наголошують: під час подібних дзвінків головне — не поспішати з рішеннями і не передавати гроші або особисті дані. Якщо співрозмовник тисне і вимагає негайних дій, це майже напевно ознака шахрайства.

Якщо невідомі представляються співробітниками СБУ, слід самостійно зв'язатися з відомством — через офіційну гарячу лінію або перевірені контакти — і уточнити, чи існує такий співробітник. Також можна запросити номер кримінального провадження, у межах якого нібито здійснюється виклик.

У разі отримання повістки в ній має бути чітко зазначено статус особи, як яку її викликають, номер кримінального провадження, а також підпис і печатка установи. У разі виклику на допит документ, як правило, вручають не менш ніж за три дні до дати явки. Якщо ж людині повідомляють, що вона є фігурантом кримінальної справи, експерти рекомендують негайно звернутися до адвоката.

Окремо підкреслюється: проведення обшуку по відеозв'язку неможливе. Такі слідчі дії здійснюються виключно на підставі судового рішення, у присутності понятих і з обов'язковим складанням протоколу.

У будь-якому разі за таких дзвінків варто звернутися до адвоката — навіть для консультації та перевірки інформації.

