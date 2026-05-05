"Проверка на госизмену": как мошенники под видом СБУ "развели" экс-премьера Украины и народную артистку

Звонок якобы от СБУ — и сотни тысяч долларов исчезают за несколько дней. В Киеве и регионах мошенники массово выманивают деньги, играя на страхе перед спецслужбами и обвинениях в госизмене. Среди жертв — народная артистка Украины и бывший премьер-министр. Фокус выяснил, как и почему работает эта афера.

Недавно стало известно, что в Киеве мошенники под видом сотрудников СБУ выманили у 71-летней народной артистки Украины более 128 000 долларов и 400 000 грн.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, киевлянке позвонил неизвестный, который представился сотрудником СБУ, и ошарашил тем, что её якобы подозревают в государственной измене. Поэтому все её сбережения должны пройти проверку на предмет российского происхождения. Для убедительности женщине отправляли поддельные повестки и даже провели обыск в квартире по видеосвязи, заставив показать свои сбережения.

Народная артистка поверила и передала 128 000 долларов приехавшему за ними человеку. Но через несколько дней ей снова позвонили и сообщили, что она отдала не все сбережения — на этот раз женщина перевела еще 400 000 грн. Но и на этом псевдосбушники не успокоились, им показалось мало, и они позвонили в третий раз и вновь попытались выманить деньги и драгоценности. В этот момент потерпевшая уже засомневалась, рассказала обо всём соседке, и та посоветовала ей идти в полицию.

Відео дня

Правоохранители выяснили, что деньги получил 36-летний житель Сумской области, который через валютный обмен перевёл их на криптокошельки третьих лиц. За свои "услуги" он оставил себе только 900 долларов. Кто ещё участвовал в схеме, выясняют следователи.

А несколько дней назад в Шевченковское управление полиции Киева обратился бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко с заявлением о том, что он стал жертвой аферистов, пишет телеграм-канал "ОРД. Криминальный форум".

И вновь звонок поступил якобы от сотрудника СБУ, но на этот раз было применено психологическое давление (содержание разговора неизвестно). Злоумышленник принудил потерпевшего передать другому неизвестному мужчине имевшиеся в распоряжении наличные денежные средства: 110 000 долларов, 10 200 евро, 10 000 израильских шекелей, 20 500 фунтов стерлингов, 2 800 чешских крон, 810 египетских фунтов.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Но неизвестно, удалось ли выйти на след мошенников.

Богатые пенсионеры тоже плачут

Удивительно то, что в марте этого года уже накрыли группу, которая промышляла выкачкой денег у зажиточных пенсионеров в столице. И даже были задержаны четверо подозреваемых — жителей Киевской и Харьковской областей в возрасте от 23 до 29 лет. Они под видом сотрудников СБУ в Киеве выманили у пенсионеров 8,6 млн гривен "на проверку", не связаны ли их сбережения со страной-агрессором.

62-летняя киевлянка, поверив в то, что она общается с сотрудниками спецслужб, передала так называемому "агенту" все свои сбережения — более 59 000 долларов и около 5 000 евро. В общей сложности это более 2,8 млн грн. Кроме того, установлено, что по аналогичной схеме жертвами мошенников стали ещё три женщины в возрасте 78, 81 и 88 лет, которые отдали мошенникам более 1,3 млн грн, 3,1 млн грн и 1,4 млн грн соответственно.

Выяснилось, что двое подозреваемых выполняли роль курьеров и забирали деньги у потерпевших, третий координировал их действия, а четвёртый занимался подбором людей, которые контролировали, чтобы курьеры не исчезли с деньгами.

Несмотря на то что фигурантам вменяют мошенничество в особо крупных размерах, суд избрал им меру пресечения с возможностью внесения залога. Двое подозреваемых уже вышли на свободу.

Они ли снова взялись за старое, выйдя из СИЗО, пока достоверно неизвестно. Но при этом не только в столице, но и в других регионах аферисты действуют по точно такой же схеме: звонок из якобы СБУ — запугивание связью с РФ — и передача денег на проверку.

Одна 80-летняя одесситка так рассталась с 3,6 млн грн, которые она выручила от продажи квартиры. Другая 78-летняя жительница села Маяки Одесской области отдала 17 000 долларов. На эту удочку даже попался декан стоматологического факультета медицинского университета Одессы, которому сообщили, что якобы на его имя была получена посылка с боеприпасами и в отношении его открыто уголовное дело, после чего потребовали передать все деньги "на проверку". И декан передал им 1,7 млн грн и около 105 000 долларов.

Что интересно, так это то, что уже больше года нечто подобное практикуется в РФ. Там аферисты тоже звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками спецслужб, обвиняли в госизмене — переводе денег в поддержку ВСУ, а потом требовали либо перевести деньги на "безопасный" счёт, либо обналичить их и отдать курьеру. Теперь эта схема, но немного в изменённом виде, перекочевала и в Украину.

Новый вид мошенничества: СБУ как прикрытие

Адвокат, бывший глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, сообщил Фокусу, что данная схема вполне возможно — дело рук заключённых, только немного видоизменена. Раньше звонили с историями "мама, я в полиции" или "я в больнице", а теперь используют ситуацию в стране: люди боятся СБУ — и мошенники этим активно пользуются.

"Организатор и вдохновитель вполне возможно может сидеть в колонии, а вот исполнители действуют на свободе. Дело в том, что сидельцев лишили их привычного вида заработка — звонками от имени финучреждений, от имени родственников, попавших в беду. Ещё несколько лет назад там были организованы целые колл-центры, которые прикрывало руководство колоний. А в последнее время там уже так развернуться не получается — постоянные проверки прикрыли их бурную деятельность. Да и колл-центры вышли на другой уровень", — рассказывает адвокат.

Старенький не исключает, что за подобными схемами может стоять ФСБ. По его словам, ранее украинцев "разводили" из колоний на оккупированных территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР", где остаются осуждённые, хорошо знакомые с украинским законодательством и свободно говорящие на украинском языке.

Он подчёркивает, что на уровне спецслужб продолжается постоянное противостояние, в рамках которого используются, в том числе и мошеннические инструменты. В качестве примера эксперт приводит резонансный случай, когда ГУР удалось провести операцию против Ларисы Долиной, в результате которой она потеряла значительную сумму средств.

По мнению психолога-криминалиста Юрия Ирхина, подобная мошенническая схема поразительно примитивная и рассчитана на человеческую глупость и склонности действовать по указанию.

"Сложно понять, как в нынешних условиях люди могут доверять незнакомцам по телефону. Но важно другое: аферисты, вероятно, не случайно выбирали жертв. У этих людей могли быть причины опасаться СБУ — именно на этом и строится манипуляция. Это их уязвимое место. Либо происхождение средств вызывает вопросы, что также могло сыграть роль", — отмечает в комментарии Фокусу эксперт.

По его словам, речь, скорее всего, идет не о случайных звонках, а о целенаправленном отборе жертв. При этом он допускает, что злоумышленники могли обладать информацией о потенциальных потерпевших, однако делать однозначные выводы о причастности конкретных структур без доказательств преждевременно.

В любом случае, пенсионеры — это самая уязвимая категория. В этом возрасте люди не способны быстро оценить ситуацию и принять меры. Их специально вводят в состояние шока, запугивают, давят.

Вам звонят из СБУ: что делать

Эксперты подчеркивают: при подобных звонках главное — не спешить с решениями и не передавать деньги или личные данные. Если собеседник давит и требует немедленных действий, это почти наверняка признак мошенничества.

Если неизвестные представляются сотрудниками СБУ, следует самостоятельно связаться с ведомством — через официальную горячую линию или проверенные контакты — и уточнить, существует ли такой сотрудник. Также можно запросить номер уголовного производства, в рамках которого якобы осуществляется вызов.

В случае получения повестки в ней должны быть четко указаны статус лица, в качестве которого его вызывают, номер уголовного производства, а также подпись и печать учреждения. При вызове на допрос документ, как правило, вручается не менее чем за три дня до даты явки. Если же человеку сообщают, что он является фигурантом уголовного дела, эксперты рекомендуют немедленно обратиться к адвокату.

Отдельно подчеркивается: проведение обыска по видеосвязи невозможно. Такие следственные действия осуществляются исключительно на основании судебного решения, в присутствии понятых и с обязательным составлением протокола.

В любом случае при подобных звонках стоит обратиться к адвокату — даже для консультации и проверки информации.

Ранее Фокус писал, что онлайн-мошенничество в Украине выходит на новый уровень — растёт количество сделок с использованием искусственного интеллекта и QR-кодов. Более 83% всех мошеннических операций в Украине происходит в Интернете, и это не просто цифра, а реальная ежедневная угроза для тысяч пользователей.