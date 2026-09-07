Не в ОГПУ: прокурор САП рассказал о сейфе с долларами по делу "Карфаген" (видео)

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась рассказал о сейфе, забитом пачками долларов, который фигурирует в материалах дела "Карфаген". Во время заседания Высшего антикоррупционного суда Карась заявил, что сейф обнаружили не в офисе генерального прокурора, но этот предмет напрямую связан с делом. Что сказал представитель САП о деньгах и других предметах, обнаруженных во время обысков по делу "Карфаген"?

Пояснения Карася прозвучали во время выбора меры пресечения в ВАКС в отношении фигурантки дела "Карфаген" Елизаветы Ивахненко ("Музы"). Во время трансляции судебного заседания по делу №991/11203/26 прокурор сказал, что САП никогда официально не заявлял, что сейф находился в помещениях ОГП. Далее присутствующие услышали о деньгах и драгоценностях, которые были обнаружены во время визита в прокуратуру.

Представитель САП заявил, что пока не будут сообщать, у кого именно из фигурантов обнаружили сейф, забитый долларами, поскольку расследование еще продолжается. Также он заверил, что этот предмет напрямую связан с делом "Карфаген".

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"Официальная позиция НАБУ и САП заключается в том, что опубликованные фотографии денежных средств в сейфе касаются спецоперации "Карфаген". Ни НАБУ, ни САП не сообщали о том, что указанные денежные средства были найдены в помещении ОГП. Но эти денежные средства относятся к этой спецоперации", — сказал Карась.

В ходе судебного заседания прокурор САП сообщил, что в ОГП у "одного из лиц, близких к генеральному прокурору" Айдина Кудиева изъяли 50 000 долларов "по месту работы". Кроме того, у этого же фигуранта есть автомобиль Audi Q8, который "не соответствует ни уровню жизни, ни доходам". У первого заместителя генерального прокурора обнаружили драгоценности и дорогие часы. Что касается Ивахненко, то о её имущественном положении известно из записанных разговоров и публикаций в Instagram, отметил Карась.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело "Карфаген" — подробности спецоперации НАБУ

Отметим, что 5 сентября НАБУ сообщило о деле "Карфаген", в котором речь идет о мошеннических колл-центрах и связанном с ними высокопоставленном должностном лице из аппарата генерального прокурора. В 30-минутном видео следователи объяснили, что была создана преступная организация, которая "крышевала" колл-центры на уровне ОГПУ. Всего фигурантов — пятеро, сообщили следователи. Возможный глава этой организации — сотрудник офиса генерального прокурора Сергей Кропива. Кроме него, на записях фигурирует его подруга "Муза", помощники "Камрад" и "Флеш", "Шеф"/"Андреевич". Соучастники помогали и защищали "свои" колл-центры, устраняли конкурентов. Полученные незаконным путем деньги легализовали, покупая недвижимость, автомобили, драгоценности: речь шла об отмывании имущества на сумму 89 млн грн. Фигуранты задержаны и им предъявлены подозрения по ст. 255 УК Украины (создание и участие в преступной организации), ст. 209 УК Украины (легализация имущества). Возможное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Напоминаем, что 7 сентября появился комментарий генерального прокурора Руслана Кравченко, в котором он высказался о возможности отставки в связи с операцией "Карфаген". Накануне чиновник опубликовал заявление, в котором рассказал о борьбе ОГП с колл-центрами.