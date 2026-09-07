Не в ОГПУ: прокурор САП розповів про сейф з доларами по справі "Карфаген" (відео)

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась розповів про сейф, забитий пачками доларів, який фігурує у матеріалах справи "Карфаген". Під час засідання Вищого антикорупційного суду Карась сказав, що сейф виявили не в офісі генерального прокурора, але цей предмет безпосередньо причетний до справи. Що сказав представник САП щодо грошей та інших предметів, які виявили під час обшуків по "Карфагену"?

Пояснення Карася пролунали під час обрання запобіжного заходу у ВАКС для фігурантки справи "Карфаген" Єлизавети Івахненко ("Музи"). Під час трансляції судового засідання по справі №991/11203/26 прокурор сказав, що САП ніколи офіційно не говорив, що сейф стояв у приміщеннях ОГП. Далі присутні почули про гроші та дорогоцінності, які виявили під час візиту у прокуратуру.

Представник САП заявив, що поки не говоритимуть, у якого саме з фігурантів виявили сейф, забитий доларами, оскільки ще триває розслідування. Також він запевнив, що предмет безпосереднього пов'язаний зі справою "Карфаген".

"Офіційна позиція НАБУ і САП в тому, що опубліковані фото грошових коштів у сейфі — воно стосується спецоперації "Карфаген". Ні НАБУ, ні САП не писало з приводу того, що вказані грошові кошти були знайдені в приміщенні ОГП. Але ці грошові кошти стосуються цієї спецоперації", — сказав Карась.

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Під час судового засідання прокурор САП повідомив, що в ОГП у "одного з наближених осіб до Генерального прокурора" Айдина Кудієва вилучили 50 000 доларів "за місцем роботи". Крім того, у цього ж фігуранта є автомобіль Audi Q8, який "не відповідає взагалі ні рівню життя, ні статків". У першого заступник генерального прокурора виявили коштовності та дорогий годинник. Щодо Івахненко, то про її майновий стан відомо записаних розмов та публікацій в Instagram, зауважив Карась.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа "Карфаген" — деталі спецоперації НАБУ

Зазначимо, 5 вересня НАБУ розповіло про справу "Карфаген", у якій ідеться про шахрайські кол-центри та дотичного до них топпосадовця з офісу генерального прокурора. На 30-хвилинному відео слідчі пояснили, що була створена злочинна організація, яка "кришувала" кол-центри на рівні ОГПУ. Всього фігурантів — п'ятеро, розповіли слідчі. Можливий очільник цієї організації — працівник офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Крім нього, на записах фігурує його подруга "Муза", помічники "Камрад" та "Флеш", "Шеф"/"Андрійович". Спільники допомагали та захищали "свої" кол-центрам, закривали конкурентів. Отримані незаконним шляхом гроші легалізували, купуючи нерухомість, автомобілі, коштовності: ішлося про відмивання майна на 89 млн грн. Фігуранти затримані та отримали підозри за ст. 255 КК України (створення та участь у злочинній організації), ст. 209 КК України (легалізація майна). Можливе покарання — до 15 років тюрми.

Нагадуємо, 7 вересня з'явився коментар генпрокурора Руслана Кравченка, у якому він висловився щодо можливості відставки через операцію "Карфаген". Напередодні посадовець опублікував заяву, у якій розповів про боротьбу ОГП з кол-центрами.