Василь Малюк може стати генпрокурором, а заступниця подала у відставку, — ЗМІ

Колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк може очолити Офіс генерального прокурора України після відставки Руслана Кравченка.

Його кандидатура, нібито, зараз активно розглядається. Наразі це питання перебуває на стадії обговорення, повідомляє Telegram-канал Ukraine context із посиланням на власні джерела. Фокус звернувся до своїх джерел в Офісі генпрокурора — там не змогли ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

Офіційно ця інформація також ніде не підтверджувалася.

Василь Малюк є кандидатом юридичних наук. У 2005 році закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство".

З 2001 року він працював у органах державної безпеки, а з 2023 по 2026 роки очолював СБУ. Після відставки в січні Малюк залишився в системі Служби безпеки України і продовжує займатися організацією асиметричних спецоперацій проти Росії.

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У 2025 році йому було присвоєно звання Героя України.

Нові звільнення в Офісі генерального прокурора

Тим часом перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко подала заяву про звільнення з посади, а також із органів прокуратури. За даними джерел "Української правди", в ОГП підтвердили, що відповідний наказ було підписано, і 8 вересня вона відпрацювала останній день у відомстві.

Вдовиченко фігурує у новому розслідуванні НАБУ та САП "Карфаген". Зокрема, під час обшуків у неї було виявлено матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівництвом антикорупційних органів, членами їхніх сімей та підлеглими.

Марія Вдовиченко Фото: Офіс генерального прокурора

За інформацією аналітиків Центру протидії корупції, отриманою з російських та українських реєстрів і власних джерел, у Вдовиченко, яка була заступницею генерального прокурора з червня 2025 року, а першою заступницею генерального прокурора — з грудня, рідний брат зрадив Україну і працює у військовій прокуратурі Росії. Її батько має бізнес в окупованому Криму та громадянство РФ, у другого брата також був російський паспорт, а у зведеного брата, громадянина РФ, є нерухомість в елітному житловому комплексі в Києві.

Напередодні з’явилися чутки про те, що й Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, нібито подав заяву про звільнення, однак на даний момент ця інформація не підтверджується.

Чиновник нібито пов'язаний із "Канцлером" на плівках НАБУ. Під таким прізвиськом у записах фігурує начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Останній був заступником Кіпера в Одеській ОВА у 2024 році. Зараз він перебуває під вартою з альтернативою застави у 120 млн гривень.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко пішов у відставку 7 вересня.

Нагадаємо, що на записах, оприлюднених детективами НАБУ, посадовець Генеральної прокуратури відверто ділиться своєю життєвою філософією: "Я не можу ходити на роботу просто заради того, щоб ходити… Красти так — мільйон".

Також Фокус писав, хто наступний у полі зору НАБУ та САП.