Генпрокурор Кравченко перед отставкой объявил о подозрении директору НАБУ Кривоносу: подробности

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что несколько дней назад после встречи с президентом подал заявление об отставке. Он назвал это осознанным политическим решением и заявил, что не позволит использовать его отставку для приостановки уголовных дел.

Об этом он сообщил на своем официальном Telegram-канале, опубликовав видеообращение.

По словам Кравченко, операция "Карфаген" была направлена не только против него, но и преследовала цель получить доступ к материалам уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП.

Кравченко заявил, что в ходе обысков в служебных помещениях Офиса генерального прокурора представители НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производств. По его словам, часть документов и электронных данных была скопирована и похищена.

Генеральный прокурор также сообщил, что Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство десятками уголовных дел, связанных с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, совершенными сотрудниками НАБУ и САП. Он отметил, что допрошено более 100 человек и собран значительный объем материалов негласных следственных действий.

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Кравченко заявил, что на основании собранных материалов подписал постановление о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, речь идет о подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении с целью создания оснований для уклонения от ответственности в суде.

Второе подозрение, по словам генерального прокурора, касается лица, близкого к руководителю САП. Кравченко заявил, что данное производство связано с оказанием влияния на судей ВАКС, предложением им неправомерной выгоды и содействием в уклонении от мобилизации.

"Я ухожу с должности, но не отказываюсь от своих обязательств перед государством", — заявил Кравченко.

Он также призвал Семена Кривоноса и Александра Клименко подать в отставку, чтобы не втягивать органы и их коллективы в личный конфликт.

Кравченко подчеркнул, что независимость антикоррупционных органов, по его мнению, не означает их бесконтрольности. Он заявил, что никакое голосование парламента по вопросу его отставки не отменит собранные доказательства и не освободит фигурантов уголовных дел от ответственности перед законом.

Что известно об операции "Карфаген"

4 сентября 2026 года НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации "Карфаген". По данным правоохранительных органов, речь в деле идет о преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник из Офиса генерального прокурора. Её участников подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за невмешательство в деятельность мошеннических колл-центров, а также в легализации имущества.

6 сентября Высший антикоррупционный суд назначил Сергею Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы был установлен залог в размере 120 млн грн. Уже на следующий день суд определил меры пресечения ещё для двух фигурантов дела.

При этом упоминания о Даниле Слипчуке в судебных материалах и слова прокурора о его возможной роли в деятельности группы сами по себе не свидетельствуют о доказанности его вины. Окончательное решение относительно действий Слипчука и других фигурантов должен принять суд.

Кроме того, 6 сентября во время заседания ВАКС по делу "Карфаген" прокурор САП назвал президента ФК "Харьков" Богдана Бойко одним из фигурантов расследования. По словам прокурора, с Бойко непосредственно координировали вопросы, связанные с работой колл-центров. В частности, речь шла о конкретных адресах и выполнении международных правовых поручений.