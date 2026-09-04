НАБУ и САП пришли с обысками к заместителю генерального прокурора и главе Одесской ОВА, — УП

Журналисты заявили со ссылкой на источники, что НАБУ и САП проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской ОГА Олега Кипера. Впоследствии пресс-служба ОГП опровергла информацию об обысках у генпрокурора.

Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия в Офисе генерального прокурора в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации, сообщили источники "Украинской правды".

В то же время пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская в комментарии УП опровергла информацию о проведении обысков у генерального прокурора. По её словам, ни дома, ни в кабинете генерального прокурора следственные действия не проводились.

Напомним, вечером 4 сентября стало известно, что НАБУ и САП проводят спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины, причастным к "крышеванию" сети мошеннических кол-центров и легализации имущества".

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Генеральная прокуратура заявила, что будет оказывать всестороннее содействие антикоррупционным органам в расследовании дела о деятельности мошеннических колл-центров.

В то же время в ОГП заявили, что отстранят сотрудника, в отношении которого проводится проверка на предмет возможной причастности к противоправной деятельности.

Впоследствии стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

Сергей Кропива в марте 2023 года занимал должность заместителя Олега Кипера в Одесской областной военной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых преобразований и цифровизации.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что их сотрудник, в отношении которого проводится проверка на предмет возможной причастности к противоправной деятельности, будет отстранен от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

Напомним, что Фокус рассказывал о новой операции "Карфаген", проводимой НАБУ и САП.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил об ужесточении ответственности за организацию мошеннических схем с использованием банковских инструментов, в частности так называемых "дропов".

Кроме того, Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за организацию мошеннических колл-центров, а также за работу в них.