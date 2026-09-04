НАБУ та САП прийшли з обшуками до заступниці генпрокурора та голови Одеської ОВА, — УП

Журналісти заявили з посиланням на джерела, що НАБУ та САП проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Згодом обшуки в генпрокурора спростувала речниця ОГП.

Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в Офісі генерального прокурора в рамках спецоперації викриття злочинної організації, повідомили джерела "Української правди".

Водночас речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі УП спростувала проведення обшуків в генпрокурора. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчі дії не проводилися.

Нагадаємо, ввечері 4 вересня стало відомо, що НАБУ та САП проводять спецоперацію "Карфаген" з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, який причетний до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна".

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Офіс генеральної прокуратури заявив, що буде повністю сприяти антикорупційним органам у справі щодо роботи шахрайських кол-центрів.

Водночас в ОГП заявили, що відсторонять працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності.

Згодом стало відомо, що НАБУ і САП затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

Сергій Кропива 3 2023 року був заступником Олега Кіпера в Одеської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

В Офісі генпрокурора повідомили, що їхнього працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

Нагадаємо, Фокус розповідав про нову операцію "Карфаген" НАБУ та САП.

2 версеня президент України Володимир Зеленський анонсував посилення відповідальності за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з так званими "дропами".

Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, а також роботу в них.