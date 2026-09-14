"Он сошел с ума": в ОП прокомментировали заявление генпрокурора

Утреннее заявление генпрокурора Руслана Кравченко о подписании подозрения главе Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу вызвало широкий общественный резонанс. В Офисе президента дали свою оценку происходящему.

Этот шаг, как и подозрение человеку, приближенному к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко, — инициатива генпрокурора, заявили "РБК-Украина" несколько собеседников в окружении президента Владимира Зеленского.

"Он сошел с ума. Может, перебоялся", — цитирует ресурс инсайдеров.

На такой версии событий настаивают и другие информаторы ресурса.

В свою очередь народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко написал, что второе подозрение якобы касается жены главы САП.

Руслан Кравченко опубликовал оба текста подозрений у себя в соцсетях.

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Гончаренко также утверждает, что сегодня ночью генпрокурор уехал из Украины.

Эту информацию подтверждает и Центр противодействия коррупции, подчеркнув, что это "было возможно только с разрешения президента".

Кравченко опроверг побег.

"Сейчас нахожусь в заграничной командировке, в ее рамках запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисков, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов", — написал он.

Владимир Зеленский оперативно отреагировал на поступок Кравченко и призвал Верховную Раду срочно его уволить.

Реакция НАБУ

В НАБУ и САП заявление Кравченко расценили как "продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы", которая началась не сегодня.

"НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы. По состоянию на сегодняшний день ни одного подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено. Также НАБУ не изымало никаких уголовных производств, о которых говорится в заявлениях Генерального прокурора. Все утверждения относительно якобы изъятия НАБУ таких производств не соответствуют действительности", — заявили в ведомстве.

Антикоррупционные органы подчеркнули, что заявления Генерального прокурора, который недавно подал в отставку, сейчас носят публичный, а не процессуальный характер.

Напомним, кто следующий под ударом НАБУ и САП.

Также сообщалось, что генпрокурор Кравченко рассказал о новом доме в Козине.