Опроверг все обвинения: генпрокурор Кравченко рассказал о новом доме в Козине

Генеральный прокурор пояснил, что арендует дом с мая 2026 года. Он пообещал задекларировать свое постоянное место жительства в соответствии с требованиями законодательства.

Руслан Кравченко опубликовал пост, в котором опроверг свою причастность к возможному прикрытию незаконных колл-центров и легализации средств, полученных от их деятельности, в рамках дела, которое НАБУ и САП называют спецоперацией "Карфаген". А также дал пояснения по поводу дома под Киевом.

Руслан Кравченко объяснил, почему не задекларировал дом Фото: Скриншот

"Что касается обнародованных разговоров и моего участия в них: утверждения о моей причастности к получению средств от незаконных колл-центров и их легализации я отвергаю", — написал Кравченко.

Он утверждает, что из разговоров ясно, что его причастность не имеет никакого подтверждения.

"Разговоры — это просто разговоры, так же как и фотография сейфа с деньгами — это всего лишь фотография сейфа с деньгами, которая не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре, а представляет собой, по утверждению адвокатов, лишь фотографию из другого уголовного дела", — отметил генпрокурор.

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Кравченко также подчеркнул, что любые расходы на поездки и бытовые нужды его семьи осуществлялись исключительно в рамках действующего законодательства и его задекларированных доходов без каких-либо нарушений.

"Что касается получения визы в США и покупки ноутбука: моя жена самостоятельно готовила документы и получала визу, а нового ноутбука у неё нет", — добавил генеральный прокурор.

Кроме того, он пояснил, что дом, обнаруженный следователями в Козине под Киевом и не указанный в его декларации, будет задекларирован позже.

"Что касается дома площадью 280 кв. м, в котором наша семья проживает на правах аренды: мы выбрали его ещё зимой, но он требовал доработок и настройки оборудования. Именно в этом контексте обсуждались работы мастеров, сигнализация и бытовая техника. В дом мы переехали 1 мая 2026 года. Моё постоянное место жительства будет зарегистрировано в соответствии с законом", — пояснил Кравченко.

Заявлению Руслана Кравченко предшествовало заявление прокурора САП в суде 6 сентября, который сообщил, что заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, которому вменяют в вину прикрытие мошеннических колл-центров, координировал проведение ремонта в доме генерального прокурора Руслана Кравченко в Козине.

Кроме того, согласно данным, обнародованным прокурором, Кропива помог оформить визу в США супруге Кравченко, а также организовал празднование дня рождения генерального прокурора в Мадриде.

Напомним, что "Фокус" сообщал, что журналисты Bihus.Info опубликовали фотографию дома в Козине, который, по их мнению, имеет отношение к действующему генеральному прокурору Руслану Кравченко.

Мы рассказывали, как ВАКС определяет меру пресечения для Кропивы из офиса генерального прокурора. Сотрудника генеральной прокуратуры подозревают в "крышевании" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Впоследствии стало известно, что генеральный прокурор Кравченко отреагировал на доказательства НАБУ и заявления о побеге. Глава ведомства развеял слухи о своей побеге и сейфе с деньгами, отстранил фигуранта дела и объявил о массовых проверках подчиненных на полиграфе.