Відкинув усі звинувачення: генпрокурор Кравченко розповів про новий будинок в Козині

Генпрокурор пояснив, що орендує будинок з травня 2026 року. Своє постійне місце проживання він пообіцяв задекларувати відповідно до вимог законодавства.

Руслан Кравченко опублікував пост в якому заперечив причетність до можливого прикриття незаконних колцентрів та легалізації отриманих від їхньої діяльності коштів у межах справи, яку НАБУ і САП називають спецоперацією "Карфаген". А також надав пояснення щодо будинку під Києвом.

Руслан Кравченко пояснив, чому не задекларував будинок Фото: Скріншот

"Щодо оприлюднених розмов, та моєї участі в них: твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації відкидаю", — написав Кравченко.

Він стверджує, що з розмов очевидно, що його причетність не має жодного підтвердження.

"Розмови – це просто розмови, як і фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", — зазначив генпрокурор.

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Кравченко також підкреслив, що будь-які видатки на подорожі та побутові питання його родини здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів без будь-яких порушень.

"Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку: моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає", – додав генпрокурор.

Також він пояснив, що будинок, який виявили розслідувачі у Козині під Києвом, та якого немає в його декларації, буде задекларований згодом.

"До будинку площею 280 кв.м, у якому проживає наша родина на праві оренди: ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону", — пояснив Кравченко.

Заяві Руслана Кравченка передувало твердження прокурор САП у суді 6 вересня, який розповів, що заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива, якому інкримінують покривання шахрайських колцентрів, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Крім того, відповідно до оприлюднених прокурором даних, Кропива допомагав зробити візу до США дружині Кравченка, а також організовував святкування дня народження генпрокурора у Мадриді.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що розслідувачі Bihus.Info опублікували фото будинку в Козині, який, за їх думкою, має стосунок до чинного генерального прокурора Руслана Кравченка.

Ми розповідали, як ВАКС обирає запобіжний захід Кропиві з офісу генпрокурора. Працівника генпрокуратури підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згодом стало відомо, що генпрокурор Кравченко відреагував на докази НАБУ та заяви про втечу. Очільник відомства розвіяв чутки про свою втечу та сейф з грошима, відсторонив фігуранта справи та оголосив про масові перевірки підлеглих на поліграфі.