Кравченко уехал за границу в обмен на предъявление подозрения директору НАБУ, — ЦПК

Генеральный прокурор Украины накануне своего выезда за границу успел записать видеообращение с обвинениями в адрес руководителя НАБУ и лица, близкого к главе САП. Источники сообщают, что этот шаг мог быть сделана в обмен на возможность выезда за границу.

Незадолго до отъезда из страны генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал видеообращение с обвинениями в адрес директора НАБУ и лица, близкого к руководству САП. По имеющейся информации, подписание этого подозрения стало своеобразной платой за возможность выехать из Украины. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Прошлой ночью Кравченко выехал за пределы Украины. По словам источника, такой выезд был возможен только с согласия и с личного разрешения президента Владимира Зеленского.

В своём обращении Кравченко сообщил о вручении уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу, а также лицу из окружения руководителя САП Александра Клименко. Это заявление стало реакцией на резонансную спецоперацию "Карфаген", в рамках которой НАБУ и САП раскрыли схему прикрытия мошеннических колл-центров прокурорами Офиса генерального прокурора.

Видео дня

По словам источника, вероятно, опубликованное Кравченко видео не имеет ничего общего с реальной процессуальной работой и доказательной базой, а выглядит как попытка мести и отвлечения внимания от собственной причастности к покровительству мошенническим колл-центрам. Именно Кравченко и уже уволенная его соратница Мария Вдовиченко год назад лично подписывали процессуальные документы в уголовных делах в отношении детективов НАБУ, большинство из которых в настоящее время либо проигрываются в судах, либо уже официально закрыты.

Журналист Михаил Ткач ранее писал, что в стенах Офиса генерального прокурора готовилась новая атака на антикоррупционные органы. На это указывали документы, найденные непосредственно в здании ведомства.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что несколько дней назад после встречи с президентом он подал заявление об отставке, назвав это осознанным политическим решением. Он также заверил, что не позволит использовать свою отставку для приостановки уголовных дел.

Также сообщалось, что громкое дело "Карфаген" уже стоило должности генеральному прокурору Руслану Кравченко, однако его отставка может оказаться лишь началом масштабных перемен вокруг Офиса генерального прокурора. Пока НАБУ и САП расследуют возможное "крышевание" мошеннических колл-центров чиновниками ОГП, эксперты спорят, кто получит контроль над прокуратурой и кто следующим может оказаться под ударом.