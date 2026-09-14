Кравченко виїхав за кордон в обмін на підозру директору НАБУ, — ЦПК

Генеральний прокурор України напередодні свого виїзду за кордон встиг записати відеозвернення зі звинуваченнями на адресу керівника НАБУ та особи, наближеної до очільника САП. Джерела повідомляють, що цей крок міг бути як обмін можливості виїзду за кордон.

Незадовго до від'їзду з країни генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення зі звинуваченнями на адресу директора НАБУ та особи, близької до керівництва САП. За наявною інформацією, підписання цієї підозри стало своєрідною платою за можливість виїхати з України. Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Минулої ночі Кравченко виїхав за межі України. Такий виїзд, згідно з джерелом, був можливий лише за згоди та особистого дозволу президента Володимира Зеленського.

У своєму зверненні Кравченко повідомив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, а також людині з оточення керівника САП Олександра Клименка. Ця заява стала реакцією на резонансну спецоперацію "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП викрили схему прикриття шахрайських кол-центрів прокурорами Офісу Генпрокурора.

Видео дня

Згідно з джерелом, ймовірно, оприлюднене Кравченком відео не має нічого спільного з реальною процесуальною роботою та доказовою базою, а виглядає як спроба помсти та відвернення уваги від власної причетності до кришування шахрайських кол-центрів. Саме Кравченко та вже звільнена його соратниця Марія Вдовиченко рік тому особисто підписували процесуальні документи в кримінальних провадженнях щодо детективів НАБУ, більшість з яких наразі або програють в судах, або вже офіційно закриті.

Журналіст Михайло Ткач раніше писав, що в стінах Офісу генпрокурора готувалася нова атака на антикорупційні органи. На це вказували документи, знайдені безпосередньо в будівлі відомства.

Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що кілька днів тому після зустрічі з президентом він подав заяву про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням. Він також запевняв, що не дозволить використати свою відставку для зупинення кримінальних проваджень.

Також повідомлялося, що гучна справа "Карфаген" уже коштувала посади генеральному прокурору Руслану Кравченку, однак його відставка може виявитися лише початком масштабних змін навколо Офісу генерального прокурора. Поки НАБУ та САП розслідують можливе "кришування" шахрайських кол-центрів чиновниками ОГП, експерти сперечаються, хто отримає контроль над прокуратурою і хто наступним може опинитися під ударом.