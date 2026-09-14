Директор НАБУ Кривонос фиктивно "стал отцом", чтобы избежать тюрьмы, — генпрокурор Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что директор НАБУ Семен Кривонос в свое время фиктивно признал отцовство над чужим ребенком, чтобы получить основание для освобождения от уголовной ответственности в рамках амнистии.

Об этом он сообщил на своём Telegram-канале.

По его словам, в 2009 году Голосеевский районный суд Киева рассматривал уголовное дело против Кривоноса по обвинению в преступлении против избирательных прав граждан.

Согласно данным, приведенным Кравченко, Кривонос вместе с другими лицами был обвинен в незаконной предвыборной агитации и подкупе студентов Киевского национального лингвистического университета и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Для этого, как указано в материалах, фигурантам выдали 90 тысяч гривен.

Кравченко утверждает, что Кривонос разработал план, позволяющий избежать уголовной ответственности. Одним из оснований для амнистии на тот момент было наличие несовершеннолетнего ребенка.

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По версии следствия, Кривонос привлек сообщницу, которая нашла незамужнюю женщину с ребенком. Женщину якобы убедили подать вместе с Кривоносом заявление о признании им отцовства. После этого в свидетельстве о рождении Кривоноса указали в качестве отца ребенка.

25 июня 2009 года Голосеевский районный суд, как отмечает Кравченко, удовлетворил ходатайство Кривоноса о применении амнистии. К нему было приложено свидетельство о рождении, в котором Кривонос был указан в качестве отца. Уголовное дело о подкупе студентов после этого было закрыто.

В 2018 году Кривонос вновь обратился в Голосеевский районный суд. На этот раз он подал иск об исключении сведений о нем как об отце ребенка. К материалам дела была приобщена ДНК-экспертиза, которая, по данным Кравченко, установила 0% вероятности отцовства.

14 декабря 2019 года суд вынес решение об исключении сведений о Кривоносе как отце из акта о рождении ребенка.

Кравченко заявил, что в связи с этим эпизодом Кривоносу было предъявлено подозрение в подделке документов с целью уклонения от уголовной ответственности. За это ему может грозить до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, 14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко в видеообращении заявил о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к САП.

Впоследствии Кравченко вышел на связь и подтвердил, что находится за границей, однако опроверг информацию о побеге. Он пояснил, что у него запланированы встречи с партнерами, в ходе которых будет обсуждаться ситуация с антикоррупционными органами в Украине.

Фокус собрал всю известную информацию о конфликте между генеральным прокурором Русланом Кравченко и директором НАБУ Семеном Кривоносом, в частности об операции "Карфаген", обысках в Офисе генерального прокурора, отставке Кравченко, его заявления о подозрении в адрес Кривоноса и реакцию НАБУ, САП и президента Владимира Зеленского.