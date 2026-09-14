Директор НАБУ Кривонос фіктивно "став батьком", щоб уникнути тюрми, — генпрокурор Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що директор НАБУ Семен Кривонос свого часу фіктивно визнав батьківство над чужою дитиною, щоб отримати підставу для звільнення від кримінальної відповідальності за амністією.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у 2009 році Голосіївський районний суд Києва розглядав кримінальну справу проти Кривоноса за обвинуваченням у злочині проти виборчих прав громадян.

За даними, наведеними Кравченком, Кривонос разом з іншими особами був обвинувачений у незаконній передвиборчій агітації та підкупі студентів Київського національного лінгвістичного університету і Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для цього, як зазначено в матеріалах, фігурантам видали 90 тисяч гривень.

Кравченко стверджує, що Кривонос розробив план для уникнення кримінальної відповідальності. Однією з підстав для амністії на той момент була наявність неповнолітньої дитини.

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За версією слідства, Кривонос залучив спільницю, яка знайшла незаміжню жінку з дитиною. Жінку нібито переконали подати разом із Кривоносом заяву про визнання ним батьківства. Після цього у свідоцтві про народження Кривоноса зазначили як батька дитини.

25 червня 2009 року Голосіївський районний суд, як зазначає Кравченко, задовольнив клопотання Кривоноса про застосування амністії. До нього було долучено свідоцтво про народження, у якому Кривонос був вказаний батьком. Кримінальну справу щодо підкупу студентів після цього закрили.

У 2018 році Кривонос повторно звернувся до Голосіївського районного суду. Цього разу він подав позов про виключення відомостей про нього як батька дитини. До матеріалів справи долучили ДНК-експертизу, яка, за наведеними Кравченком даними, встановила 0% ймовірності батьківства.

14 грудня 2019 року суд ухвалив рішення про виключення відомостей про Кривоноса як батька з актового запису про народження дитини.

Кравченко заявив, що за цим епізодом Кривоносу оголосили про підозру у підробленні документів задля уникнення кримінальної відповідальності. За це йому може загрожувати до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, 14 вересня Генеральний прокурор Руслан Кравченко у відеозверненні заявив про висунення підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, наближеній до САП.

Згодом Кравченко вийшов на зв’язок і підтвердив, що перебуває за кордоном, однак заперечив інформацію про втечу. Він пояснив, що має заплановані зустрічі з партнерами, під час яких обговорюватиметься ситуація з антикорупційними органами в Україні.

Фокус зібрав усе, що відомо про конфлікт між генеральним прокурором Русланом Кравченком і директором НАБУ Семеном Кривоносом, зокрема про операцію “Карфаген”, обшуки в Офісі генпрокурора, відставку Кравченка, його заяви про підозру Кривоносу та реакцію НАБУ, САП і президента Володимира Зеленського.