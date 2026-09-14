Кравченко зарегистрировал подозрение Кривоносу: в НАБУ заявили про системную атаку

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. В то же время НАБУ утверждает, что на данный момент Кривоносу официально подозрение не вручали.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Кравченко написал, что уведомление о подозрении зарегистрировано в ЕРДР и направлено в предусмотренном законом порядке.

В обнародованном документе указано, что Кривоносу сообщают о подозрении в рамках уголовного производства, которое расследует Офис Генерального прокурора. В документе, в частности, указаны части 2 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Эта статья касается подделки официальных документов, их использования или сбыта.

Текст обвинения Семену Кривоносу Фото: Руслан Кравченко/Facebook Текст обвинения Семену Кривоносу Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Кроме того, в документе указаны статьи 27, 15 и часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Статья 368 касается получения должностным лицом неправомерной выгоды.

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Документ датирован 13 сентября 2026 года. В нём указано, что письменное уведомление о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были подготовлены для передачи Семену Кривоносу. Документ подписал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В то же время НАБУ назвало действия Кравченко продолжением, как заявили в ведомстве, "системной атаки на независимые антикоррупционные органы". В бюро отметили, что эта атака, по их оценке, началась еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису генерального прокурора.

В НАБУ подчеркнули: "На данный момент директору НАБУ Семену Кривоносу официально не предъявлено ни одного подозрения". Также в ведомстве опровергли заявления Кравченко об изъятии уголовных дел.

"Все утверждения о якобы изъятии НАБУ таких дел не соответствуют действительности", — заявили в НАБУ.

Отдельно в бюро опровергли слова Кравченко о якобы предложениях относительно "неприкосновенности". В НАБУ заявили, что ни они, ни САП "никогда не предлагали и не требовали никакой "неприкосновенности" для своих сотрудников или других лиц.

В НАБУ добавили, что заявления Кравченко, недавно подавшего в отставку, на данный момент носят "публичный, а не процессуальный характер". Более подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить позже.

Напомним, ранее Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с поста генерального прокурора после встречи с президентом. Он связал своё решение с операцией "Карфаген" и заявил, что её целью было, в частности, получить доступ к материалам уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП.

Кравченко также сообщил, что Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство десятками уголовных дел в отношении сотрудников НАБУ и САП. По его словам, в рамках этих дел допросили более 100 человек и собрали значительный объем материалов негласных следственных действий.