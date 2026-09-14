Кравченко зареєстрував підозру Кривоносу: в НАБУ заявили про системну атаку
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ водночас стверджує, що станом на зараз Кривоносу офіційно підозру не вручали.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Кравченко написав, що повідомлення про підозру зареєстроване в ЄРДР та направлене у передбаченому законом порядку.
На оприлюдненому документі зазначено, що Кривоносу повідомляють про підозру у кримінальному провадженні, яке розслідує Офіс Генерального прокурора. У документі, зокрема, вказані частини 2 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України. Ця стаття стосується підроблення офіційних документів, їх використання або збуту.
Також у документі зазначені статті 27, 15 та частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Стаття 368 стосується одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Документ датований 13 вересня 2026 року. У ньому зазначено, що письмове повідомлення про підозру та пам’ятку про процесуальні права й обов’язки підозрюваного підготували для передачі Семену Кривоносу. Документ підписав генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Водночас НАБУ назвало дії Кравченка продовженням, як заявили у відомстві, "системної атаки на незалежні антикорупційні органи". У бюро зазначили, що ця атака, за їхньою оцінкою, почалася ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора.
У НАБУ наголосили: "Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено". Також у відомстві заперечили заяви Кравченка про вилучення кримінальних проваджень.
"Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності", — заявили в НАБУ.
Окремо в бюро заперечили слова Кравченка про нібито пропозиції щодо "недоторканності". У НАБУ заявили, що ні вони, ні САП "ніколи не пропонували і не вимагали жодної "недоторканності" для своїх працівників чи інших осіб.
У НАБУ додали, що заяви Кравченка, який нещодавно подав у відставку, наразі мають "публічний, а не процесуальний характер". Більш детальну інформацію у відомстві пообіцяли надати згодом.
Нагадаємо, раніше Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади генерального прокурора після зустрічі з президентом. Він пов’язав своє рішення з операцією "Карфаген" і заявив, що її метою було, зокрема, отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників та працівників НАБУ і САП.
Кравченко також повідомив, що Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у десятках кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ і САП. За його словами, у межах цих справ допитали понад 100 людей та зібрали значний обсяг матеріалів негласних слідчих дій.