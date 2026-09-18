Відшукали спосіб: Офіс генпрокурора ліквідував посаду фігуранта справи "Карфаген" Кропиви

В Офісі генерального прокурора вже немає посади начальника Департамент міжнародного співробітництва, яку обіймав фігурант справи "Карфаген" Сергій Кропива, повідомили медіа. Спершу в ОГПУ говорили, що очікують рішення дисциплінарної комісії, щоб усунути його від роботи, а потім просто реорганізували підрозділ. Що відомо про рішення прокуратури щодо Кропиви та про те, чому його не звільнили протягом двох тижнів, які пройшли з моменту публікації розслідування Національного антикорупційного бюро?

Інформацію про ситуацію з Сергієм Кропивою зі справи "Карфаген" увечері 18 вересня оприлюднило медіа "Українська правда", яке отримало коментар речниці ОГП Мар'яни Гайовської. З'ясувалось, що після реорганізації департаменту не існує посади, яку займав фігурант розслідування щодо "кришування" кол-центрів. Втім, чоловік все ще є співробітником прокуратури і його не звільнили.

Гайовська розповіла, що справа Кропиви розглядається у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів (КДКП). Якщо комісія накладе дисциплінарне стягнення, то установа отримає право звільнити фігуранта на законних підставах. Медіа нагадало, що зверталось до т.в.о. генпрокурора Антона Ковальського з питанням, чому Кропиву не звільнили відразу після вручення підозри та арешту. Журналістам пояснили, що не можна звільняти людину лише на цих підставах. Водночас Ковальський запевнив, що звернеться до КДКП з проханням прискорити розгляд справи.

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"У межах реорганізації, в тому числі, ліквідовано посаду заступника начальника Департаменту, яку обіймав Кропива С.В." — навело медіа слова Гайовської.

У матеріалі не вказано, чому, окрім як через Кропиву, виникла потреба ліквідовувати Департамент міжнародного співробітництва, який виконував певні функції в структурі ОГПУ. Також не ясно, яка подальша доля кількох десятків співробітників, які втратили роботу через таке рішення задля однієї людини.

Справа "Карфаген" — що відомо

Зазначимо, про справу "Карфаген" НАБУ стало відомо 5 вересня. Антикорупційники опублікували частину матеріалів розслідування — основні факти та аудіозаписи з розмовами фігурантів. З'ясувалось, що група працівників офісу генпрокурора, як підозрюють, були причетні до "кришування" шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші в українців, росіян та у європейців. Отримані таким чином гроші легалізовувались через купівлю нерухомості та дорогі подарунки. Основні фігуранти справи — це Сергій Кропива, який отримав кличку "Канцлер", його подружка "Муза" та ще троє помічників. Усіх фігурантів затримали й суд визначив запобіжні заходи: тривання під вартою або отримання застави. При цьому працівника прокуратури підозрюють у злочинах за ст. 255 (створення злочинної організації) та с. 209 (відмивання коштів). Ідеться про можливе отримання 89 млн грн незаконних коштів: суд визначав заставу у 120 млн грн, які досі не внесли.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Нагадуємо, через скандал зі справою "Карфаген" за кордон виїхав ексгенпрокурор Руслан Кравченко: медіа розповіли про деталі виїзду з України.