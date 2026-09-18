Новый глава ОГП Ковальский начал работу с заявления о "Карфагене": что он пообещал

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский объявил о первых шагах на новой должности и упомянул операцию "Карфаген".

Временный исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Антон Ковальский официально приступил к исполнению своих обязанностей. В своем первом обращении глава ведомства обозначил первоочередные задачи Офиса генпрокурора, а также высказал свою позицию относительно расследований, связанных с резонансной операцией "Карфаген". Об этом Ковальский написал в первом заявлении после назначения, опубликованном на его странице в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что смена руководства никоим образом не повлияет на график работы прокуратуры, а все процессы в Офисе генерального прокурора и региональных подразделениях продолжаются бесперебойно.

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"Первое, что хочу отметить: прокуратура работает без перерыва. Смена руководства не останавливает работу Офиса генерального прокурора и региональных прокуратур, не влияет на выполнение наших функций и не может служить оправданием для перерывов в работе", — подчеркнул Антон Ковальский.

По его словам, первоочередная задача на новой должности — организовать работу системы прокуратуры и обеспечить выполнение её функций.

В ближайшие дни Ковальский планирует провести рабочие встречи с руководителями ключевых подразделений Генеральной прокуратуры и региональных прокуратур.

По его словам, в ходе этих встреч планируется рассмотреть проблемные направления работы, резонансные уголовные дела, кадровые вопросы и решения, которые нельзя откладывать.

Что Ковальский сказал об операции "Карфаген"

Особое внимание Ковальский уделил завершению служебных проверок и процедур в отношении сотрудников прокуратуры, в отношении которых проводятся проверки в рамках операции "Карфаген". Глава Офиса генерального прокурора подчеркнул, что расследование будет проводиться строго в рамках закона.

"Отдельно будут завершены служебные и кадровые процедуры, начатые в отношении сотрудников прокуратуры в связи с обстоятельствами, расследуемыми в рамках операции "Карфаген", — заявил он.

Ковальский при этом подчеркнул необходимость соблюдения презумпции невиновности.

"Позиция здесь проста. Никого не будем обвинять до установления вины в предусмотренном законом порядке. Но и должность прокурора не может служить поводом для того, чтобы кого-то защищать или создавать для него особые условия", — заверил исполняющий обязанности генпрокурора.

Кроме того, чиновник отметил готовность налаживать конструктивное сотрудничество с антикоррупционными органами — Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). По его словам, взаимодействие будет происходить исключительно в рамках четко определенных законом полномочий каждого органа.

Это заявление прозвучало на фоне конфликта между бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко и антикоррупционными органами.

В заключение Антон Ковальский заверил, что открыт для общения с общественностью и СМИ и готов ответить на все вопросы, в том числе касающиеся его лично. Отчет о первых решениях и первых результатах работы глава прокуратуры обещает обнародовать уже в ближайшее время.

"В ближайшее время я смогу говорить не только о видении, но и о уже предпринятых шагах и первых результатах", — заявил он.

Что известно о Ковальском

Ковальскому 42 года. Он родился в Виннице и работает в органах прокуратуры с 2011 года.

В разные годы он занимал должности старшего следователя и прокурора прокуратуры Винницы, работал в прокуратуре Винницкой области, а в 2020–2021 годах был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. В ноябре 2021 года Ковальский возглавил Черновицкую областную прокуратуру. С 1 июля 2025 года он руководил Хмельницкой областной прокуратурой.

17 сентября 2026 года президент возложил на него исполнение обязанностей Генерального прокурора Украины. То есть в настоящее время Ковальский является и.о. генпрокурора, а не назначенным на эту должность генеральным прокурором на постоянной основе.

Напомним, Руслан Кравченко самостоятельно подал в отставку, а 15 сентября Верховная Рада одобрила его увольнение. 17 сентября Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на Ковальского.

До этого Кравченко объявил о предъявлении подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. В то же время в НАБУ сообщили, что Кривонос такого подозрения не получал, а Офис Генерального прокурора заявил, что в рамках соответствующего уголовного производства ни одному лицу подозрение в установленном законом порядке не сообщалось.