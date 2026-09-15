Верховная Рада проголосовала за отставку генпрокурора Кравченко: он обратился к депутатам

Верховная Рада поддержала увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко

За постановление №16064 проголосовали 317 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Незадолго до голосования генпрокурор опубликовал развернутый пост в соцсетях, где, среди прочего, заявил, что с уважением примет любое решение Верховной Рады о его сегодняшнем увольнении.

"Но это должно быть именно решение парламента — не команда Президента, не просьба "начальника" парламента, не истерическое требование руководителей антикоррупционных органов, которые и близкое окружение которых сами вовлечены в коррупционные деяния, и тем более не результат организованного ими политически-медийного давления, которое мы наблюдаем сегодня", — написал он.

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Буквально сегодня утром уже бывший генпрокурор опубликовал вторую часть расследования под названием "Операция "Янус"", где якобы обосновывает вчерашнее подозрение главе Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. На записях фигуранты решают вопрос о продаже земельного участка и взятке в размере $120 000.

Отметим, что накануне, вечером 14 августа, Офис генерального прокурора сообщил, что информация о предъявлении подозрения одному из руководителей антикоррупционных органов не соответствует действительности.

Тем временем "Укрпочта" проверяет законность отправки "сообщения о подозрении" директору НАБУ, которое отстраненный от должности генпрокурор Кравченко отправил по почте за свой счет.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора указом № 905/2026, который появился на сайте главы государства 14 сентября — еще до голосования Верховной Рады по вопросу его увольнения. В документе указано, что решение принято на основании закона о военном положении, однако конкретных причин отстранения Кравченко указ не содержит.

Перед этим глава государства потребовал от Верховной Рады немедленно уволить Кравченко, заявив, что причины для его отставки "видела вся Украина". Вместе с тем, в Центре противодействия коррупции, комментируя выезд Кравченко за границу в ночь перед обнародованием видеообращения о подписании подозрения Кривоносу, отметили, что он бы не смог пересечь границу без ведома президента.

Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко также высказала предположение, что Руслану Кравченко позволили беспрепятственно покинуть территорию Украины. В свою очередь он заявлял, что поехал в служебную командировку.

Напомним, кто может стать новым генпрокурором.

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