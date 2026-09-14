Гетманцев, Хоменко или человек из тени: кого Зеленский поставит во главе ОГП

Формально Руслан Кравченко всё ещё остаётся генпрокурором, но политически его уже провожают и подбирают преемника. В числе возможных кандидатов называют Даниила Гетманцева, Василия Малюка, Сергея Ионушаса и Алексея Хоменко. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что Зеленский сделает ставку на максимально лояльную ему фигуру, а противостояние с НАБУ и САП после смены генпрокурора может не закончиться, а лишь перейти в руки других силовых структур.

В понедельник, 14 сентября, в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на источники в ОП, что новым генпрокурором может стать народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев — как человек, близкий к Давиду Арахамии.

Сам Гетманцев на слухи отреагировал иронично и фактически дал понять, что всерьез на эту должность не рассчитывает.

"Я в должности Генерального прокурора — это страшный сон всех коррупционеров. Как, кстати, и для самых неблаговидных прокуроров. Особенно со спецпенсией", — написал Гетманцев.

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Но его фамилия — далеко не единственная. Еще на прошлой неделе среди возможных кандидатов называли экс-главу СБУ Василия Малюка, народного депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, а также заместителя Руслана Кравченко Алексея Хоменко. Последний уже исполнял обязанности генпрокурора и после ухода Кравченко именно он, вероятнее всего, временно возглавит ведомство.

Не Гетманцев: почему Банковой может быть выгоден Хоменко

Политолог Андрей Золотарев считает, что наиболее удобной для президента Владимира Зеленского кандидатурой сейчас является именно Алексей Хоменко. В то же время перспективы Гетманцева эксперт оценивает скептически: слишком много политических конфликтов и противников накопилось вокруг его фигуры.

"Будут предлагать всяких, но я понимаю, что выгодно Банковой, а Банковой выгоден Хоменко. Для других, для кооператива глобалистов, им нужна понятная им фигура, которая будет с ними в доверительных отношениях, так сказать, свой", — отметил в комментарии Фокусу политолог.

По словам Золотарева, Гетманцев давно получил устойчивый и достаточно конфликтный политический образ. Эксперт образно называет его специализацией "общипывание гусей" и утверждает, что депутат крайне негативно воспринимается частью ориентированной на западных партнеров политической среды.

"Поэтому не факт, что эта кандидатура пройдёт в Верховной Раде. Ну и плюс на него же вешают ещё и то, что он пророссийский. Отношение офиса к нему, мягко говоря, негативное. Сторонникам Сороса нужен генпрокурор, чтобы произвести переворот в Верховной Раде, чтобы переформатировать большинство, поскольку через генпрокурора идут подозрения депутатам. А соответственно, Зеленскому точно так же нужен генпрокурор, чтобы он говорил депутатам: пока я здесь, вы, как говорится, сидите в Верховной Раде, а уйду — вас порвут как Тузик тряпку. У каждого тут свой интерес", — отмечает Золотарев.

Именно поэтому назначение нового главы ОГП — это далеко не просто кадровый вопрос. Генпрокурор получает рычаги, способные влиять не только на уголовные производства, но и на политический баланс в парламенте. А после последних конфликтов вокруг НАБУ, САП и самого Офиса генпрокурора цена такого назначения стала еще выше.

Человек без собственной команды: кого может искать Зеленский

Политолог Олег Постернак считает, что Зеленский, скорее всего, будет искать совсем другой тип кандидата — человека, максимально лично ориентированного на президента и не связанного слишком тесно с отдельными группами влияния внутри власти.

По мнению эксперта, опыт Руслана Кравченко мог только усилить желание Зеленского замкнуть следующего генерального прокурора непосредственно на себе.

"Президент, назначая премьера, сделал ставку именно на человека, который будет полностью предан ему. Так же будет и с генеральным прокурором. И понятно, что Хоменко — неплохая кандидатура, но его связывают с Татаровым, например. То же самое можно сказать об Ионушасе — это тоже неплохая кандидатура, но никто не будет его забирать из парламента, тем самым отбирая голоса. Что касается Гетманцева, это больше похоже на информационный вброс, это несерьезно, так же как и с Малюком", — говорит Фокусу политолог.

Поэтому, считает Постернак, фамилии, которые сейчас активно циркулируют в публичном пространстве, могут в итоге вообще не оказаться в финальном списке. Новый генпрокурор вполне может быть человеком, практически неизвестным широкой аудитории, но хорошо знакомым профессиональному юридическому сообществу.

И такой сценарий вполне укладывается в логику Банковой: не политический тяжеловес с собственной группой влияния, а максимально нейтральная фигура без громкого прошлого и самостоятельных политических амбиций.

"Вот Корецкий не был особенно приближённым к нему, но стал таким, позже уже получив от президента доверие и номинацию на должность премьер-министра. Здесь работает больше разумная стратегия. Президент сейчас меньше всего заинтересован в коррупционных делах вокруг своего окружения. Поэтому ему нужна чистая, кристально чистая фигура, которая бы сделала реанимацию и подправила бы имидж генерального прокурора", — подчеркнул Постернак.

По мнению эксперта, Зеленский будет особенно осторожен еще и потому, что предыдущие назначения на должность генпрокурора неоднократно превращались для власти в политическую проблему — от Ирины Венедиктовой до Руслана Кравченко.

Кто продолжит войну с НАБУ и САП

Но у нового генпрокурора будет еще один принципиальный вопрос: что делать с противостоянием ОГП и антикоррупционной вертикали.

Руслан Кравченко перед уходом фактически нанес ответный удар: заявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу, обвинил НАБУ и САП в давлении, а вскоре сам оказался за границей. Антикоррупционные органы, в свою очередь, назвали его заявления продолжением системной атаки на их независимость.

На этом история может не закончиться. Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что Кравченко покинул Украину незадолго до того, как антикоррупционные органы якобы собирались обнародовать новое расследование. По его словам, НАБУ готовило отдельный блок записей и подозрение лично Руслану Кравченко под кодовым названием "Император".

При этом Постернак сомневается, что новый генеральный прокурор обязательно продолжит линию Кравченко и возьмет на себя открытую конфронтацию с НАБУ и САП. По его мнению, если давление на антикоррупционные органы и продолжится, эта задача может перейти к другим правоохранительным структурам.

И именно поэтому фамилия нового генпрокурора важна не только сама по себе. От назначения станет понятнее, чего хочет Банковая после скандального ухода Кравченко: продолжить силовой конфликт, попытаться поставить его на паузу или вообще вывести противостояние с НАБУ и САП за пределы Офиса генерального прокурора.