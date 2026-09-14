Готовили подозрение: Гончаренко рассказал, почему Кравченко пошел против НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уехал за границу якобы незадолго до того, как антикоррупционные органы собирались обнародовать новое расследование.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) якобы готовило отдельный блок записей и подозрение лично Руслану Кравченко под кодовым названием "Император", сообщил у себя в соцсетях депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Тем временем в Верховную Раду уже внесен законопроект об отставке Руслана Кравченко. Утром президент Владимир Зеленский потребовал от парламента проголосовать за его увольнение "безотлагательно".

Это произошло после того, как утром глава Офиса генпрокурора записал видеообращение, в котором сообщил, что выписал подозрение главе НАБУ Семену Кривоносу, а также человеку, близкому к главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Видео дня

На момент записи Кравченко уже находился за границей, куда выехал ночью на служебном авто. Позже он пояснил, что находится в командировке.

Днем генпрокурор опубликовал новое видео, в котором обосновал свое подозрение Кривоносу.

В НАБУ тем временем заявили о систематическом давлении на антикоррупционные органы.

В окружении президента поступок генпрокурора охарактеризовали коротко: "Он сошел с ума".

Хотя Кравченко еще остается на посту, в СМИ активно обсуждают его преемника. Поговаривали, что это может быть Василий Малюк, экс-глава СБУ, и даже Даниил Гетманцев. Правда, последний опроверг эту информацию.

Напомним, что известно о скандале вокруг генпрокурора.

Также сообщалось, что Кравченко уехал за границу в обмен на предъявление подозрения директору НАБУ.