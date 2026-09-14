Отставка Кравченко и побег "в командировку": что известно о скандале вокруг генпрокурора

Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко 15 сентября.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

"Голосование по вопросу об отставке генерального прокурора Кравченко состоится завтра, 15 сентября", — написал он.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что 15 сентября в Верховной Раде состоится голосование по вопросу об отставке генерального прокурора.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк заявил, что увольнение Кравченко не означает решения всех вопросов. По его словам, Кравченко уже находится за границей, поэтому необходимо определить, кто будет исполнять обязанности генерального прокурора.

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"Потому что именно он должен юридически урегулировать эту атаку на НАБУ и САП", — отметил Железняк.

По его словам, голосование по вопросу об отставке 15 сентября было ожидаемым, и голосов для этого достаточно. В то же время кандидатуры на должность нового генерального прокурора пока нет.

Кравченко, НАБУ и операция "Карфаген" — хронология конфликта

4 сентября — в Офисе генерального прокурора начались обыски

4 сентября в Офисе генерального прокурора прошли обыски, которые проводили детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, следственные действия прошли в кабинете заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Обыски проводились в рамках расследования, получившего название "Карфаген". Дело касается деятельности мошеннических колл-центров и возможного прикрытия их работы представителями правоохранительных органов.

5 сентября — НАБУ намекнуло на причастность Кравченко

На следующий день, 5 сентября, НАБУ намекнуло на причастность Руслана Кравченко к расследованию в рамках операции "Карфаген".

Речь шла о деле, связанном с "крышеванием" мошеннических колл-центров. По данным НАБУ, организатор схемы, использовавший псевдоним "Канцлер", действовал под покровительством высокопоставленного чиновника.

В бюро отмечали, что этот чиновник ранее возглавлял Государственную налоговую службу. Именно после этих сообщений в СМИ начали появляться предположения о возможной причастности Кравченко к делу.

6 сентября — Кравченко отверг обвинения

6 сентября Руслан Кравченко отреагировал на информацию, которая распространялась в СМИ, в частности на слухи о его исчезновении.

Генеральный прокурор заявил, что не имеет никакого отношения к возможному прикрытию незаконных колл-центров, о котором шла речь в расследовании НАБУ и САП.

В тот же день Кравченко сообщил об отстранении сотрудника Офиса генерального прокурора, фигурировавшего в деле.

Таким образом, на фоне расследования Кравченко публично дистанцировался от возможного прикрытия незаконной деятельности колл-центров и сообщил о кадровом решении в отношении сотрудника своего ведомства.

6 сентября — во Львове задержали Сергея Кропиву

Кроме того, 6 сентября журналист Михаил Ткач сообщил о задержании во Львове заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы.

По информации журналиста, Кропиву задержали во Львове в рамках расследования. Он якобы пытался выехать из Украины.

Впоследствии Кропива оказался под стражей. Ему установили залог в размере 120 млн гривен.

Наряду с этим была арестована Елизавета Ивахненко, которую называли его "музой". Суд поместил её под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен.

Вдовиченко подала заявление об увольнении

На фоне развития дела первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко подала заявление об увольнении.

Ранее именно в её кабинете в Офисе генерального прокурора 4 сентября проводили обыски детективы НАБУ и САП.

Таким образом, по мере развития дела произошло сразу несколько кадровых и процессуальных изменений: Вдовиченко подала в отставку, Кропива оказался в СИЗО, а Ивахненко арестовали.

7 сентября — Кравченко сначала отказывался уходить в отставку

Утром 7 сентября Руслан Кравченко заявил, что не планирует подавать в отставку в связи с расследованием "Карфаген".

Он отметил, что уйдет с поста, если об этом скажет президент или если соответствующее решение примет Верховная Рада.

В тот же день ситуация изменилась. Вечером Кравченко встретился с президентом Владимиром Зеленским и председателем парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

После встречи генеральный прокурор подал заявление об отставке, назвав это осознанным политическим решением.

После отставки — новым генеральным прокурором мог быть назначен Василий Малюк

Позже в СМИ появилась информация о том, что новым генеральным прокурором может стать бывший глава Национального банка Украины Василий Малюк.

Соответствующая информация была опубликована в СМИ. Официально эти данные не подтверждались.

На данном этапе вопрос о преемнике Кравченко оставался нерешенным.

14 сентября — Кравченко сообщил о предъявлении подозрения директору НАБУ

14 сентября Кравченко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что несколько дней назад после встречи с президентом подал заявление об отставке.

Он назвал это сознательным политическим решением и заявил, что не позволит использовать его отставку для прекращения уголовных дел.

По словам Кравченко, он подписал уведомление о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса.

Генеральный прокурор заявил, что речь идет о подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также о фиктивном усыновлении с целью создания оснований для уклонения от ответственности в суде.

Кроме того, Кравченко сообщил о втором подозрении в отношении лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко. По его словам, это дело касается оказания влияния на судей Высшего антикоррупционного суда, предложения им неправомерной выгоды и содействия в уклонении от мобилизации.

"Я ухожу с должности, но не отказываюсь от своих обязательств перед государством", — заявил Кравченко.

Подозрение в отношении Кривоноса было зарегистрировано в ЕРДР

Кравченко заявил, что уведомление о подозрении в отношении Кривоноса было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований и направлено в установленном законом порядке.

В обнародованном документе указаны части 2 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Эта статья касается подделки официальных документов, их использования или сбыта.

Кроме того, в документе указаны статьи 27, 15 и часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Статья 368 касается получения должностным лицом неправомерной выгоды.

Документ датирован 13 сентября 2026 года. В нём указано, что письменное уведомление о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были подготовлены для передачи Семену Кривоносу. Документ подписал Руслан Кравченко.

В то же время НАБУ заявило, что по состоянию на 14 сентября Кривоносу официально не вручали подозрение.

Кравченко заявил о десятках дел в отношении НАБУ и САП

Кравченко также сообщил, что Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство десятками уголовных дел, связанных с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, совершенными, по его словам, сотрудниками НАБУ и САП.

По словам генерального прокурора, в рамках этих дел были допрошены более 100 человек и собран значительный объем материалов, полученных в ходе негласных следственных действий.

Он подчеркнул, что независимость антикоррупционных органов, по его мнению, не означает их бесконтрольности.

Кравченко также заявил, что ни одно голосование парламента по вопросу о его отставке не отменит собранные доказательства и не освободит фигурантов уголовных дел от ответственности перед законом.

Кравченко заявил, что уехал в зарубежную командировку

14 сентября появилась информация о выезде Кравченко за пределы Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что генеральный прокурор выехал из Украины ночью.

Эту информацию также подтвердил Центр по противодействию коррупции. В ЦПК заявили, что выезд был возможен только с согласия и с личного разрешения президента Владимира Зеленского.

Сам Кравченко опроверг информацию о бегстве из Украины. Он заявил, что находится в зарубежной командировке.

По словам генерального прокурора, в ходе поездки он планирует провести ряд встреч и проинформировать международных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов.

ЦПК заявил о возможном "обмене" освобождения под залог на предъявление обвинения

В Центре по борьбе с коррупцией заявили, что подписание подозрения в адрес директора НАБУ могло стать своеобразной платой за возможность Кравченко выехать из Украины.

По версии ЦПК, незадолго до отъезда генеральный прокурор опубликовал видеообращение с обвинениями в адрес Кривоноса и лица, близкого к руководству САП.

В ЦПК также заявили, что опубликованное Кравченко видео, вероятно, не имеет отношения к реальной процессуальной работе и доказательной базе, а может быть попыткой мести и отвлечения внимания от его возможной причастности к "крыше" мошеннических колл-центров.

В материале ЦПК отмечалось, что Кравченко и его уже уволенная соратница Мария Вдовиченко год назад лично подписывали процессуальные документы по уголовным делам в отношении детективов НАБУ. По данным ЦПК, большинство этих дел в настоящее время либо проигрываются в судах, либо уже официально закрыты.

Кроме того, в ЦПК упомянули предыдущие сообщения журналиста Михаила Ткача о том, что в Офисе генерального прокурора готовилась новая атака на антикоррупционные органы. На это, по его данным, указывали документы, найденные непосредственно в здании ведомства.

В Офисе президента назвали подозрение в адрес Кривоноса инициативой Кравченко

После заявления Кравченко о вручении Кривоносу уведомления о подозрении несколько собеседников "РБК-Украина" из окружения президента заявили, что это была личная инициатива генерального прокурора.

Кроме того, по их словам, по личной инициативе Кравченко было выдвинуто подозрение в отношении лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко.

"Он сошёл с ума. Возможно, перебоялся", — заявили собеседники издания.

Народный депутат Алексей Гончаренко, в свою очередь, написал, что второе подозрение якобы касается супруги главы САП.

НАБУ опровергло информацию о вручении Кривоносу уведомления о подозрении

В НАБУ заявили, что действия Кравченко являются, по оценке бюро, продолжением "системной атаки на независимые антикоррупционные органы".

В ведомстве подчеркнули, что НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе, действуют исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.

В то же время в бюро подчеркнули: по состоянию на 14 сентября Семену Кривоносу официально не вручали никакого уведомления о подозрении.

НАБУ также опровергло заявления Кравченко об изъятии уголовных дел.

"Все утверждения о якобы изъятии НАБУ таких дел не соответствуют действительности", — заявили в ведомстве.

В НАБУ также опровергли слова Кравченко о якобы предложениях относительно "неприкосновенности". В бюро заявили, что НАБУ и САП "никогда не предлагали и не требовали никакой "неприкосновенности" для своих сотрудников или других лиц".

В ведомстве добавили, что заявления Кравченко, недавно подавшего в отставку, на данный момент носят "публичный, а не процессуальный характер". Более подробную информацию НАБУ пообещало предоставить позже.

Зеленский требует уволить Кравченко

После заявления Кравченко президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду незамедлительно поддержать его увольнение.

Зеленский заявил, что для генерального прокурора есть только один путь — увольнение с должности. По словам президента, у Украины были все основания для такого решения.

"У этого генерального прокурора есть только один путь: отстранение от должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все основания. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев безотлагательно поддержать это отстранение", — заявил Зеленский.

После этого вопрос был передан в Верховную Раду, которая должна рассмотреть отставку генерального прокурора.