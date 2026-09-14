Готували підозру: Гончаренко розповів, чому Кравченко пішов проти НАБУ

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виїхав за кордон нібито незадовго до того, як антикорупційні органи збиралися оприлюднити результати нового розслідування.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) нібито готувало окремий блок записів та підозру щодо особисто Руслана Кравченка під кодовою назвою "Імператор", повідомив у своїх соцмережах депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Тим часом до Верховної Ради вже внесено законопроект про відставку Руслана Кравченка. Вранці президент Володимир Зеленський зажадав від парламенту "невідкладно" проголосувати за його звільнення.

Це сталося після того, як вранці голова Офісу генерального прокурора записав відеозвернення, в якому повідомив, що підписав підозру голові НАБУ Семену Кривоносу, а також особі, наближеній до голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Видео дня

На момент запису Кравченко вже перебував за кордоном, куди виїхав вночі на службовому автомобілі. Пізніше він пояснив, що перебуває у відрядженні.

Вдень генеральний прокурор опублікував нове відео, в якому обґрунтував свою підозру щодо Кривоноса.

Тим часом у НАБУ заявили про систематичний тиск на антикорупційні органи.

У оточенні президента вчинок генерального прокурора охарактеризували коротко: "Він зійшов з розуму".

Хоча Кравченко ще залишається на посаді, у ЗМІ активно обговорюють його наступника. Ходили чутки, що ним може стати Василь Малюк, колишній голова СБУ, і навіть Данило Гетманцев. Щоправда, останній спростував цю інформацію.

Нагадаємо, що відомо про скандал навколо генерального прокурора.

Також повідомлялося, що Кравченко виїхав за кордон в обмін на висунення підозри директору НАБУ.