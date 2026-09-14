"Страшний сон": Гетманцев прокоментував свою кандидатуру на посаду генпрокурора

Джерела "Української правди" у політичних колах повідомили, що на посаду нового генпрокурора нібито розглядається кандидатура народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Якщо раніше цю інформацію спростували народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, то незабаром і сам Гетманцев відреагував на чутки про своє можливе призначення.

"Друзі, я на посаді Генерального прокурора — то страшний сон всіх корупціонерів. Як, до речі, і для самих недоброчесних прокурорів. Особливо з спецпенсією. Тому поки, ні, не з нашим щастям. Але якщо хтось з ОП буде так само наполегливо просувати свого кандидата, обіцяю подумати.", — написав він у соцмережах.

Верховна Рада розгляне відставку Руслана Кравченка 15 вересня. Вранці президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту з вимогою негайно проголосувати за відставку.

Видео дня

Сам генеральний прокурор, який 7 вересня заявив, що подає у відставку, досі залишається на посаді, а сьогодні вночі на службовому автомобілі перетнув кордон з Україною.

Після того, як у ЗМІ з’явилися припущення щодо його можливої втечі, голова Офісу генерального прокурора повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні, де у нього заплановано низку зустрічей із партнерами, під час яких обговорюватиметься ситуація з антикорупційними органами в Україні.

Вже перебуваючи за кордоном, Кравченко опублікував відео, в якому обґрунтовує свої підозри щодо голови Національної антикорупційної прокуратури Семена Кривоноса.

"Суд встановив факт злочину в діях Семена Кривоноса. Але покарання не настало: він фіктивно усиновив дитину й протиправно отримав підставу для звільнення від відповідальності — амністію. Згодом, маючи таке минуле, він успішно пройшов конкурс за участю міжнародних експертів і очолив НАБУ. Чеснота як вона є", — підписав він відео.

У НАБУ ранкове відеозвернення генерального прокурора щодо підписання підозри назвали "системною атакою на антикорупційні органи".

Нагадаємо, раніше колишнього голову СБУ Василя Малюка називали одним із можливих наступників Кравченка, однак офіційно ця інформація ніде не підтверджувалася.

Також повідомлялося, що в Офісі президента заявили, що Кравченко "зійшов з розуму" і "перебоявся".