"Страшный сон": Гетманцев прокомментировал свою кандидатуру на пост генпрокурора

Источники "Украинской правды" в политических кругах сообщили, что на пост нового генпрокурора якобы рассматривается кандидатура народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Если раньше эту информацию опровергли нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, то вскоре и сам Гетманцев ответил на слухи о своем возможном назначении.

"Друзья, я в должности Генерального прокурора — это страшный сон всех коррупционеров. Как, кстати, и для самых недобродетельных прокуроров. Особенно со спецпенсией. Потому пока, нет, не с нашим счастьем. Но если кто-то из ОП будет так же упорно продвигать своего кандидата, обещаю подумать", — написал он в соцсетях.

Отставку Руслана Кравченко Верховная Рада рассмотрит 15 сентября. Утром президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с требованием проголосовать за отставку незамедлительно.

Видео дня

Сам генпрокурор, который 7 сентября заявил, что подает в отставку, до сих пор остается на посту, а сегодня ночью на служебном авто пересек границу с Украиной.

После того, как в СМИ появились предположения о его возможном побеге, глава Офиса генпрокурора сообщил, что находится в зарубежной командировке, где у него запланирован ряд встреч с партнерами, где будет обсуждаться ситуация с антикоррупционными органами в Украине.

Уже находясь за границей, Кравченко опубликовал видео, в котором обосновывает свое подозрение главе Национальной антикоррупционной прокуратуры Семену Кривоносу.

"Суд установил факт преступления в действиях Семена Кривоноса. Но наказание не наступило: он фиктивно усыновил ребенка и противоправно получил основание для освобождения от ответственности – амнистию. Впоследствии с этим прошлым он успешно прошел конкурс с участием международных экспертов и возглавил НАБУ. Добродетель как она есть", — подписал он видео.

В НАБУ утреннее видеообращение генпрокурора о подписании подозрения назвали "системной атакой на антикоррупционные органы".

Напомним, ранее экс-главу СБУ Василия Малюка называли одним из возможных преемников Кравченко, однако официально эта информация нигде не подтверждалась.

Также сообщалось, что в Офисе президента заявили, что Кравченко "сошел с ума" и "перебоялся".