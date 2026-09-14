Отставка Кравченко: СМИ назвали кандидатуру на пост нового генпрокурора

После требования президента Владимира Зеленского к Верховной Раде рассмотреть срочную отставку генерального прокурора Руслана Кравченко уже появились первые предположения, кто может занять его место.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в политических кругах сообщило, что новым генпрокурором может стать народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Эту информацию тут же опроверг нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, назвав ее "вбросом и бредом".

В свою очередь другой парламентарий, Ярослав Железняк, напомнил, что пришла пора требовать от президента Владимира Зеленского "нормальную процедуру назначения генпрокурора" с прозрачным конкурсом.

"И именно это один из ключевых пунктов наших договоренностей с ЕС. Сейчас прекрасный момент рассмотреть этот закон. Можем сразу за основу и в целом. А не надеяться, что с 5 попытки у Зеленского получится кого-то назначить", — подчеркнул он.

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Железняк также проинформировал со ссылкой на источники в Комитете по финансам, что Гетманцев не собирается ни в Офис генпророкура, ни в НАБУ, ни даже в командировку.

Что говорит Гетманцев

Даниил Гетманцев уже отписался в соцсетях по поводу слухов о возможном повышении:

"Друзья, я в должности Генерального прокурора — это страшный сон всех коррупционеров. Как, кстати, и для самых неблаговидных прокуроров. Особенно со спецпенсией. Потому пока, нет, не с нашим счастьем. Но если кто-то из ОП будет так же упорно продвигать своего кандидата, обещаю подумать".

Отметим, что ранее экс-главу СБУ Василия Малюка называли одним из возможных преемников Кравченко, однако официально эта информация нигде не подтверждалась.

Сам Руслан Кравченко, который сегодня сообщил в видеообращении о подписании подозрения главе НАБУ Семену Кривоносу и лицу, приближенному к САП, выехал за границу.

Позже он вышел на связь и подтвердил, что находится за пределами Украины, но опроверг побег. По его словам, у него запланирован ряд встреч с партнерами, где будет обсуждаться ситуация с антикоррупционными органами в Украине.

Зеленский потребовал срочно уволить Кравченко, и Верховная Рада завтра намерена проголосовать за его отставку.

Напомним, как в Офисе президента отреагировали на инициативу генпрокурора.

Также сообщалось, что ответили в НАБУ на заявление Кравченко.