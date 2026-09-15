Подозрение, выдвинутое генеральным прокурором в адрес Кривоноса, застряло на почте: выяснился важный нюанс

"Укрпочта" проверяет законность отправки "сообщения о подозрении" директору НАБУ, которое отстраненный от должности генпрокурор Кравченко отправил по почте за свой счет.

Национальный почтовый оператор АО "Укрпочта" приступил к проверке обстоятельств оформления и отправки так называемого уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Как заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, до завершения проверки компания не будет осуществлять дальнейшую обработку этого отправления, так как оно было отправлено частным лицом за наличные.

Ситуация возникла после заявления Кравченко 14 сентября. Он сообщил, что подписал уведомление о подозрении в адрес Кривоноса и отправил его по почте. По словам Кравченко, речь шла о возможной подделке официальных документов и других нарушениях, которые он связывал с событиями 2008 года. Он также заявлял, что соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Согласно копиям чеков, отстраненный генпрокурор оформил отправку в воскресенье, 13 сентября, и расплатился наличными в отделении. Впрочем, это противоречит договору между "Укрпочтой" и Офисом генпрокурора, а также Бюджетному кодексу Украины, который требует исключительно безналичного финансирования расходов государственного учреждения.

В свою очередь, Руслан Кравченко накануне пояснил, что документ был составлен и подписан им как генеральным прокурором в соответствии со статьёй 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а отправку по почте он назвал официальным способом, предусмотренным статьёй 278 УПК.

В то же время НАБУ и САП заявили, что директор НАБУ не получал соответствующего документа, а сами антикоррупционные органы назвали заявление Кравченко продолжением конфликта вокруг их деятельности.

Почему вмешалась "Укрпочта"

15 сентября официальную позицию компании "Укрпочта" озвучил ее руководитель Игорь Смилянский. По его словам, "Укрпочта" решила проверить обстоятельства оформления данного отправления и обратилась за официальными разъяснениями. Дальнейшие действия компания обещает осуществлять в соответствии с законодательством, Правилами предоставления услуг почтовой связи и внутренними процедурами.

"Сегодня решение о том, направлять ли уведомление от генерального прокурора или нет, будет принимать "Укрпочта". А то вдруг забыли, кто у нас решает такие глобальные проблемы. Но если серьезно — вот позиция компании по всем вопросам… В представленных в социальных сетях фотокопиях чеков оплата за эти отправления была произведена наличными непосредственно в отделении, а не в безналичном порядке", — написал Игорь Смилянский.

Чиновник отметил, что только после получения необходимых разъяснений "Укрпочта" определит дальнейшие действия в отношении письма, отправленного Кравченко.

Офис генерального прокурора опроверг факт предъявления подозрения

Отметим, что вечером 14 сентября Офис генерального прокурора сообщил, что информация о предъявлении подозрения одному из руководителей антикоррупционных органов не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном заявлении.

В ОГП подчеркнули, что в рамках соответствующего уголовного производства никому, в том числе руководителю антикоррупционного органа, не было сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины. Также в Офисе отметили, что соответствующие отметки в ЕРДР были отменены.

Таким образом, на данный момент "Укрпочта" фактически оказалась между двумя процессуальными позициями. С одной стороны, Кравченко утверждает, что подписал документ и отправил его по почте. С другой — Офис генпрокурора официально заявляет, что предусмотренного законом уведомления о подозрении Кривоносу не было из-за отсутствия правовых оснований.

Итак, по состоянию на 15 сентября ключевой вопрос заключается не только в том, было ли почтовое отправление фактически отправлено. "Укрпочта" в настоящее время выясняет, при каких обстоятельствах оно было оформлено и как, согласно законодательству, должен действовать почтовый оператор.

В то же время руководитель "Укрпочты" подчеркнул, что компания не может произвольно раскрывать информацию о почтовых отправлениях. По его словам, тайна переписки защищена статьей 31 Конституции Украины и статьей 163 Уголовного кодекса Украины.

Почему возник конфликт между прокуратурой и антикоррупционными органами

История с почтовым отправлением стала частью более широкого конфликта между Генеральной прокуратурой, НАБУ и САП.

Кравченко связал свои заявления с операцией "Карфаген", в рамках которой НАБУ и САП расследуют возможную деятельность незаконных колл-центров и вероятную причастность к ней отдельных сотрудников прокуратуры. Генеральный прокурор заявлял, что в ходе этой операции антикоррупционные органы получили доступ к материалам других уголовных дел. НАБУ и САП эти обвинения отвергли.

14 сентября президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос об отстранении Кравченко от должности генерального прокурора. Сам Кравченко ранее подал заявление об отставке и заявил, что его решение носит политический характер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора указом № 905/2026, который появился на сайте главы государства 14 сентября — ещё до голосования Верховной Рады по вопросу его увольнения. В документе указано, что решение принято на основании закона о военном положении, однако конкретных причин отстранения Кравченко указ не содержит.

До этого стало известно, что чиновник выехал за границу, чтобы выступить с трибуны Европарламента.