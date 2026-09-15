Підозра Кривоносу від Генпрокурора застрягла на пошті: з"ясувався важливий нюанс

"Укрпошта" перевіряє законність відправлення "підозри" директору НАБУ, яку відсторонений генпрокурор Кравченко надіслав поштою за власні готівкові кошти.

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" розпочав перевірку обставин оформлення та відправки так званої підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Як заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, до завершення перевірки компанія не здійснюватиме подальше опрацювання цього відправлення, так як воно було відправлене приватною особою за готівку.

Ситуація виникла після заяви Кравченка 14 вересня. Він повідомив, що підписав підозру Кривоносу та направив її поштою. За словами Кравченка, йшлося про можливе підроблення офіційних документів та інші порушення, які він пов'язував із подіями 2008 року. Він також заявляв, що відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Згідно з копіями чеків, відсторонений генпрокурор оформив відправлення у неділю, 13 вересня, і розплатився готівкою у відділенні. Втім, це суперечить договору між "Укрпоштою" та Офісом генпрокурора, а також Бюджетному кодексу України, який вимагає виключно безготівкового фінансування видатків державної установи.

В свою чергу, Руслан Кравченко напередодні пояснював, що документ був складений та підписаний ним як генеральним прокурором відповідно до статті 481 Кримінального процесуального кодексу України, а направлення поштою він назвав офіційним способом, передбаченим статтею 278 КПК.

Водночас НАБУ та САП заявили, що директор НАБУ не отримував відповідного документа, а самі антикорупційні органи назвали заяву Кравченка продовженням конфлікту навколо їхньої діяльності.

Чому втрутилася "Укрпошта"

15 вересня офіційну позицію компанії "Укрпошта" оприлюднив її очільник Ігор Смілянський. За його словами, "Укрпошта" вирішила перевірити обставини оформлення цього відправлення та звернулася за офіційними роз'ясненнями. Подальші дії компанія обіцяє здійснювати відповідно до законодавства, Правил надання послуг поштового зв'язку та внутрішніх процедур.

"Сьогодні вирішувати, доставляти підозру від Генпрокурора чи ні, буде Укрпошта. А то щось забули, хто в нас такі глобальні проблеми вирішує. Але якщо серйозно — ось позиція компанії щодо всіх питань… У наданих у соціальних мережах фотокопіях чеків оплата за ці відправлення була здійснена готівкою безпосередньо у відділенні, а не в безготівковому порядку", — написав Ігор Смілянський.

Посадовець зазначив, що лише після отримання необхідних роз'яснень "Укрпошта" визначатиме подальші дії щодо відправленого Кравченком листа.

Офіс генпрокурора заперечив факт повідомлення про підозру

Зазначимо, що ввечері 14 вересня Офіс генерального прокурора повідомив, що інформація про повідомлення підозри одному з керівників антикорупційних органів не відповідає дійсності. Про це йдеться в офіційній заяві.

В ОГП наголосили, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомляли. Також в Офісі зазначили, що відповідні відмітки в ЄРДР були скасовані.

Таким чином, на цей момент "Укрпошта" фактично опинилася між двома процесуальними позиціями. З одного боку, Кравченко стверджує, що підписав документ і відправив його поштою. З іншого — Офіс генпрокурора офіційно заявляє, що передбаченого законом повідомлення про підозру Кривоносу не було через відсутність правових підстав.

Отже, станом на 15 вересня ключове питання полягає не лише в тому, чи було фактично відправлено поштове відправлення. "Укрпошта" зараз з'ясовує, за яких обставин його оформили та як відповідно до законодавства має діяти поштовий оператор.

Водночас керівник "Укрпошти" наголосив, що компанія не може довільно розкривати інформацію про поштове відправлення. За його словами, таємниця листування захищена статтею 31 Конституції України та статтею 163 Кримінального кодексу України.

Чому виник конфлікт між прокуратурою та антикорупційними органами

Історія з поштовим відправленням стала частиною ширшого конфлікту між Офісом генерального прокурора та НАБУ і САП.

Кравченко пов'язав свої заяви з операцією "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП розслідують можливу діяльність незаконних колцентрів та ймовірну причетність до неї окремих працівників прокуратури. Генпрокурор заявляв, що під час цієї операції антикорупційні органи отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень. НАБУ та САП ці звинувачення відкинули.

14 вересня президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути питання звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Сам Кравченко раніше подав заяву про відставку та заявляв, що його рішення є політичним.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора указом №905/2026, який з’явився на сайті глави держави 14 вересня — ще до голосування Верховної Ради за його звільнення. У документі зазначено, що рішення ухвалене на підставі закону про воєнний стан, однак конкретних причин відсторонення Кравченка указ не містить.

До цього стало відомо, що посадовець виїхав за кордон, щоб виступити з трибуни Європарламенту.