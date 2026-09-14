Президент відсторонив Кравченка з посади генерального прокурора: що відомо

Президент України Володимир Зеленський відсторонив з посади генерального прокурора Руслан Кравченка. Указ підписаний раніше, ніж Верховна Рада проголосувала за рішення про звільнення.

Указ №905/2026 про відсторонення Кравченка з'явився на порталі президента вдень 14 вересня. За кілька годин до того комітет ВР підтримав подання глави держави. У документі вказано, що рішення прийняте на підставі частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", у якій ідеться про право глави держави відсторонювати посадових осіб від займаної посади.

У документі, підписаному президентом, не вказані підстави рішення щодо Кравченка.

Справа Кравченка — указ №905/2026 президента Зеленського Фото: Скриншот

Тим часом зранку 14 вересня відбулось засідання комітету ВР з правоохоронної діяльності, який розглянув подання Зеленського щодо звільнення Кравченка з посади. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, близько 12 год комітет одноголосно підтримав пропозицію президента: усі 17 членів — "за". При цьому глава президентської фракції Давид Арахамія заявив, що у випадку позитивного рішення комітету голосування щодо звільнення генерального прокурора відбудеться на сесії Ради 15 вересня.

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Справа Кравченка — деталі

Зазначимо, історія зі справою Кравченка почалась 4 вересня, коли НАБУ та САП оприлюднили матеріали розслідування під назвою "Карфаген". Відповідно до цих матеріалів, деякі працівники офісу генерального прокурора, як підозрюються, прикривали діяльність незаконних кол-центрів, які виманювали гроші у довірливих людей. Одночасно з публікацією відеозапису з деталями розслідування відбулись обшуки у приміщенні генеральної прокуратури та стали відомі імена та прізвиська п'яти фігурантів. При цьому розслідувачі "Української правди" підозрювали, що на записах може фігурувати генпрокурор Кравченко, ім'я якого, втім, ні разу не лунало на записах.

Після дводенної паузи з'явилась заява Руслана Кравченка — посадовець подав у відставку. У понеділок 14 вересня з'явилась злива повідомлень: генпрокурор оприлюднив підозру главі НАБУ Кривоносу, оприлюднив деякі матеріали розслідування щодо нього (про події дев'ятирічної давнини). Далі стало відомо, що посадовець виїхав за кордон, щоб виступити з трибуни Європарламенту. Тоді ж джерела медіа розповіли, що НАБУ 14 вересня мали оприлюднити нову справу під назвою "Імператор": дописів та відео поки немає.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Нагадуємо, 14 вересня нардеп Данило Гетманцев розповів, як ставиться до можливості призначення на посаду генпрокурора замість Руслана Кравченка.