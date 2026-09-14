Президент отстранил Кравченко от должности генерального прокурора: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Руслана Кравченко. Указ был подписан до того, как Верховная Рада проголосовала за решение об увольнении.

Указ № 905/2026 об отстранении Кравченко появился на портале президента днём 14 сентября. За несколько часов до этого комитет ВР поддержал представление главы государства. В документе указано, что решение принято на основании части второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в которой говорится о праве главы государства отстранять должностных лиц от занимаемой должности.

В документе, подписанном президентом, не указаны основания для принятия решения в отношении Кравченко.

Дело Кравченко — указ № 905/2026 президента Зеленского Фото: Скриншот

Тем временем утром 14 сентября состоялось заседание комитета ВР по правоохранительной деятельности, который рассмотрел представление Зеленского об отстранении Кравченко от должности. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, около 12 часов комитет единогласно поддержал предложение президента: все 17 членов — "за". При этом глава президентской фракции Давид Арахамия заявил, что в случае положительного решения комитета голосование по вопросу об отставке генерального прокурора состоится на сессии Рады 15 сентября.

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Дело Кравченко — подробности

Отметим, что история с делом Кравченко началась 4 сентября, когда НАБУ и САП обнародовали материалы расследования под названием "Карфаген". Согласно этим материалам, некоторые сотрудники аппарата генерального прокурора, как подозревается, прикрывали деятельность незаконных колл-центров, которые выманивали деньги у доверчивых людей. Одновременно с публикацией видеозаписи с подробностями расследования были проведены обыски в здании Генеральной прокуратуры и стали известны имена и прозвища пяти фигурантов. При этом следователи "Украинской правды" подозревали, что на записях может фигурировать генпрокурор Кравченко, имя которого, впрочем, ни разу не прозвучало на записях.

После двухдневной паузы появилось заявление Руслана Кравченко — чиновник подал в отставку. В понедельник, 14 сентября, появился поток сообщений: генеральный прокурор обнародовал подозрение в адрес главы НАБУ Кривоноса, обнародовал некоторые материалы расследования в его отношении (о событиях девятилетней давности). Затем стало известно, что чиновник выехал за границу, чтобы выступить с трибуны Европарламента. Тогда же источники в СМИ сообщили, что НАБУ 14 сентября должно было обнародовать новое дело под названием "Император": сообщений и видео пока нет.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Напоминаем, что 14 сентября народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, как он относится к возможности своего назначения на должность генерального прокурора вместо Руслана Кравченко.