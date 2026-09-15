Операция "Янус": Кравченко показал "доказательства" причастности главы НАБУ к коррупции

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который сейчас находится за границей, продолжает публиковать пленки, где якобы обосновывает подозрение, подписанное им накануне в отношении главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

Второй эпизод разоблачений Кравченко назвал "Делец". По его утверждениям, в нем фигурируют сам Кривонос под ником "Янус", на тот момент начальник регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции в Киевской области, Петр Горбаченко ("Швондер"), глава Старобезрадичевского сельсовета Обуховского района, и заявитель Владислав Рузматов ("Блюменталь").

Согласно обнародованному видео, в течение марта-ноября 2014 года Горбаченко якобы вступил в преступный сговор с Кривоносом и тремя другими гражданами Украины, и они требовали у Рузматова взятку в размере $72 000 за выделение земельного участка площадью 0,25 га в деревне Тарасовка Обуховского района Киевской области.

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Однако во время встречи сельский председатель сообщил заявителю, что сможет обеспечить отвод ему в собственность земельного участка только при условии получения взятки (неправомерной выгоды) в $120 000.

Рузматов не стал платить и в 2014 году обратился в правоохранительные органы, согласившись разоблачить преступную схему и вывести всех участников сговора на чистую воду.

На видео предоставлены записи переговоров, судя по которым Кривонос якобы должен был найти формального владельца, на чье имя можно было бы бесплатно оформить землю, чтобы потом перепродать этот участок Рузматову.

Горбаченко должен было созвать сессию сельсовета для принятия решения о передаче участка подставному лицу, а еще один фигурант, Виталий Булашенко был посредником между участниками схемы и заявителем.

20 мая 2014 года Булашенко сообщил Рузматову, что землю оформят на Виталия Оверченко. Получить ее Рузматов должен был по дальнейшему договору купли-продажи между ними.

Впоследствии сельсовет на 35-й сессии принял решение о передаче участка Оверченко, а 30 сентября 2014 года должностные лица регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области, руководителем которой был Кривонос, зарегистрировали за Оверченко право собственности на земельный участок с целью дальнейшего ее отчуждения в пользу Владислава Рузматова.

После этого Оверченко якобы по указанию Кривоноса выдал доверенность Дмитрию Шнайдеру, который должен был оформить последующую продажу участка Рузматову.

28 октября того же года Кривонос во время телефонного разговора попросил Шнайдера подыскать оценщика, который сможет сделать им экспертную денежную оценку земельного участка с заниженной рыночной стоимостью.

Тот исполнил указание и якобы склонил оценщика к составлению заведомо ложного отчета о стоимости участка. В итоге землю оценили вместо 345 тысяч — в 149 896 гривен.

При этом процедура по незаконному отчуждению земельного участка так и не была завершена, поскольку участники схемы узнали, что их разоблачили.

"Следствием установлено, что в день запланированной передачи средств за земельный участок, а именно 31 октября 2014, Кривонос Семен встретился с заместителем прокурора Обуховского района Киевской области Павлушко Алексеем Владимировичем. После данной встречи Кривонос Семен резко прекратил разговоры по своему мобильному телефону и стал избегать общения со своими сообщниками", — говорится в ролике.

Исходя из вышеизложенного, Кравченко заявил, что Кривонос "подозревается в просьбе предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, которое занимает ответственное положение в особо крупном размере для себя и третьих лиц за совершение таким должностным лицом в интересах предоставляющего неправомерную выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

По словам генпрокурора, который сейчас за рубежом, указанные факты преступной деятельности были предметом рассмотрения конкурсной комиссии по избрании директора НАБУ, но, утверждает он, "это не помешало ей определить последнего одним из трех кандидатов, которых комиссия рекомендовала на назначение руководителем антикоррупционного органа".

В НАБУ подозрение Кривоносу назвали "системными атаками" на антикоррупционные органы.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генпрокурора.

Также сообщалось, что в ПАСЕ опровергли информацию об участии Кравченко в заседании в Париже. Сам генпрокурор ранее утверждал, что выехал за границу для встреч с международными партнерами.