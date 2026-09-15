Операція "Янус": Кравченко показав "докази" причетності голови НАБУ до корупції

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який наразі перебуває за кордоном, продовжує оприлюднювати записи, в яких нібито обґрунтовує підозру, підписану ним напередодні щодо голови Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса.

Другий епізод викриттів Кравченко назвав "Ділок". За його твердженнями, у ньому фігурують сам Кривонос під ніком "Янус", який на той момент був начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області, Петро Горбаченко ("Швондер"), голова Старобезрадичевської сільської ради Обухівського району, та заявник Владислав Рузматов ("Блюменталь").

Згідно з оприлюдненим відео, у період з березня по листопад 2014 року Горбаченко нібито вступив у злочинну змову з Кривоносом та трьома іншими громадянами України, і вони вимагали від Рузматова хабар у розмірі 72 000 доларів за виділення земельної ділянки площею 0,25 га у селі Тарасівка Обухівського району Київської області.

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Однак під час зустрічі сільський голова повідомив заявнику, що зможе забезпечити йому передачу земельної ділянки у власність лише за умови отримання хабара (неправомірної вигоди) у розмірі $120 000.

Рузматов не став платити і у 2014 році звернувся до правоохоронних органів, погодившись викрити злочинну схему та вивести всіх учасників змови на чисту воду.

На відео наведено записи переговорів, з яких випливає, що Кривонос нібито мав знайти формального власника, на ім’я якого можна було б безкоштовно оформити землю, щоб потім перепродати цю ділянку Рузматову.

Горбаченко мав скликати сесію сільради для ухвалення рішення про передачу ділянки підставній особі, а ще один фігурант, Віталій Булашенко, виступав посередником між учасниками схеми та заявником.

20 травня 2014 року Булашенко повідомив Рузматову, що землю оформлять на ім’я Віталія Оверченка. Рузматов мав отримати її згідно з подальшим договором купівлі-продажу між ними.

Згодом сільська рада на 35-й сесії ухвалила рішення про передачу ділянки Оверченку, а 30 вересня 2014 року посадові особи реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області, керівником якої був Кривонос, зареєстрували за Оверченкоv право власності на земельну ділянку з метою її подальшого відчуження на користь Владислава Рузматова.

Після цього Оверченко нібито за вказівкою Кривоноса видав довіреність Дмитру Шнайдеру, який мав оформити подальший продаж ділянки Рузматову.

28 жовтня того ж року Кривонос під час телефонної розмови попросив Шнайдера знайти оцінювача, який зможе провести експертну грошову оцінку земельної ділянки із заниженою ринковою вартістю.

Той виконав вказівку й нібито схилив оцінювача до складання завідомо неправдивого звіту про вартість ділянки. У підсумку землю оцінили не в 345 тисяч, а в 149 896 гривень.

При цьому процедура незаконного відчуження земельної ділянки так і не була завершена, оскільки учасники схеми дізналися, що їх викрили.

"Слідством встановлено, що в день запланованої передачі коштів за земельну ділянку, а саме 31 жовтня 2014 року, Кривонос Семен зустрівся із заступником прокурора Обухівського району Київської області Павлушком Олексієм Володимировичем. Після цієї зустрічі Кривонос Семен різко припинив розмови по своєму мобільному телефону і став уникати спілкування зі своїми спільниками", — йдеться у ролику.

Виходячи з вищевикладеного, Кравченко заявив, що Кривонос "підозрюється у проханні надати неправомірну вигоду посадовій особі, яка обіймає відповідальну посаду, в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення такою посадовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій із використанням службового становища, вчинених за попередньою змовою групою осіб".

За словами генерального прокурора, який зараз перебуває за кордоном, зазначені факти злочинної діяльності були предметом розгляду конкурсної комісії з обрання директора НАБУ, але, як він стверджує, "це не завадило їй визначити останнього одним із трьох кандидатів, яких комісія рекомендувала на призначення керівником антикорупційного органу".

У НАБУ підозру щодо Кривоноса назвали "системними атаками" на антикорупційні органи.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Також повідомлялося, що в ПАРЄ спростували інформацію про участь Кравченка у засіданні в Парижі. Сам генпрокурор раніше стверджував, що виїхав за кордон для зустрічей із міжнародними партнерами.