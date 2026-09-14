В ПАСЕ опровергли информацию об участии Кравченко в заседании в Париже: заявление пресс-секретаря

Генеральный прокурор Кравченко и представители его офиса не примут участия в заседании ПАСЕ в Париже — в секретариате ассамблеи подтвердили, что их заранее проинформировали об этом.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который 13 сентября покинул Украину, не примет участия в заседании ПАСЕ, посвященном украинским детям. Также в ПАСЕ подтвердили, что на мероприятии не будет представителей Офиса генерального прокурора. Об этом организаторы заседания сообщили The Kyiv Independent, отметив, что Кравченко не будет присутствовать на мероприятии ни в каком качестве.

На данный момент известно, что в ночь на 14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко выехал из Украины в служебную командировку за границу. Согласно приказу от 13 сентября, его командировка продолжительностью пять суток была оформлена для участия в слушаниях Парламентской сети ПАСЕ "Парламентские меры в отношении украинских детей в контексте международной ответственности", а расходы на пребывание за рубежом, как указано в документе, должна была покрыть сторона-организатор.

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Сам Кравченко 14 сентября подтвердил, что находится за границей, и заявил, что в рамках командировки запланировал ряд встреч с международными партнерами. Вместе с тем Офис генерального прокурора подтвердил факт командировки и заявил, что Кравченко отправился именно для участия в слушаниях ПАСЕ по вопросу об украинских детях.

Вот только в ПАСЕ опровергли участие Руслана Кравченко в заседании Парламентской сети в столице Франции. Так, в программе мероприятия, запланированного на 16 сентября, фамилии Кравченко среди участников нет. После этого журналисты обратились в ПАСЕ за разъяснениями.

Пресс-секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) официально сообщила в ответ на запрос, что Кравченко не будет участвовать в заседании ни в каком качестве.

"Офис Генерального прокурора Украины сообщил секретариату ПАСЕ, что ни Генеральный прокурор, ни какой-либо другой представитель его Офиса не смогут присутствовать на заседании Парламентской сети по вопросам детей Украины", — заявила представительница ПАСЕ.

На дополнительный вопрос о том, будет ли Кравченко присутствовать хотя бы в качестве участника, в ПАСЕ ответили, что организаторы подтвердили его отсутствие.

"На 100 % он не появится", — заявила пресс-секретарь ПАСЕ.

Таким образом, официально заявленная причина пятидневной командировки Кравченко — участие в мероприятии ПАСЕ — не соответствует фактическому составу участников этого заседания.

На данный момент в Офисе Генерального прокурора официально не прокомментировали причины отмены поездки и отсутствия украинских прокуроров на мероприятии в Париже.

Что известно о мероприятии ПАСЕ

Как заявляют организаторы, мероприятие в Париже 16 сентября будет посвящено положению украинских детей и вопросу международной ответственности за преступления, совершенные Россией во время войны. Тема международной ответственности напрямую связана с задокументированными случаями незаконной депортации и принудительного перемещения украинских детей в Россию, Беларусь и на оккупированные Россией территории Украины. ПАСЕ в своих документах называет такие действия нарушением международного гуманитарного права и прав ребенка, а также отмечает, что они могут представлять собой военные преступления, преступления против человечности и элемент преступления геноцида.

Отметим, что парламентская сеть ПАСЕ по вопросам детей Украины была создана после принятия в 2024 году резолюции о положении украинских детей. Её задача — помогать украинским властям и международным организациям в поиске и возвращении детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила, а также содействовать защите прав детей, которые были вынужденно перемещены или стали беженцами.

ПАРЕ также занимается вопросами защиты детей, оставшихся на оккупированных территориях, где Россия проводит политику милитаризации и навязывания собственной идеологии через систему образования.

Кравченко и дело "Карфаген"

Отметим, что анонсированная Кравченко поездка состоялась на фоне политической и юридической ситуации вокруг Офиса генерального прокурора и его должностных лиц. Речь идет о том, что 4 сентября НАБУ и САП объявили о проведении операции "Карфаген". По версии следствия, в Офисе генерального прокурора действовала преступная организация, которую возглавлял один из руководителей структурного подразделения ОГП. Ее участников подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за прикрытие сети мошеннических колл-центров и легализацию незаконно полученных средств.

Кравченко отрицал свою причастность к этой схеме. 7 сентября он заявил, что не имеет процессуального статуса по делу "Карфаген", а ситуацию вокруг себя назвал политическим давлением. Он также сообщил, что доверял Кропиве и находился с ним в нормальных рабочих отношениях. 

Сначала Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно подавать в отставку. Однако уже вечером 7 сентября он подал заявление об увольнении. Позже президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос о его отставке. 

Отдельный конфликт возник между Кравченко и антикоррупционными органами. 14 сентября Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, обвинив его, в частности, в возможной подделке документов. НАБУ и САП заявили, что считают такие действия нападением на независимость антикоррупционных органов.

Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора, подписав соответствующий указ № 905/2026. Решение принято на основании закона о правовом режиме военного положения, при этом в указе не указаны конкретные причины отстранения.