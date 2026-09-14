У ПАРЄ спростували участь Кравченка у засіданні в Парижі: заява речниці

Генпрокурор Кравченко та представники його Офісу не братимуть участі у засіданні ПАРЄ в Парижі — у секретаріаті асамблеї підтвердили, що їх заздалегідь поінформували про це.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який 13 вересня покинув Україну, не братиме участі у засіданні Парламентської мережі ПАРЄ щодо українських дітей. У ПАРЄ також підтвердили, що на заході не буде представників Офісу генерального прокурора. Про це організатори засідання повідомили The Kyiv Independent, зазначивши, що Кравченко не буде присутній на заході в жодному статусі.

Наразі відомо, що в ніч проти 14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з України у службове відрядження за кордон. Згідно з наказом від 13 вересня, його відрядження тривалістю п’ять діб було оформлене для участі у слуханні Парламентської мережі ПАРЄ "Парламентські заходи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності", а витрати на перебування за кордоном, як зазначено в документі, мала покрити сторона-організатор.

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Сам Кравченко 14 вересня підтвердив, що перебуває за кордоном, і заявив, що в межах відрядження запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами. Разом з тим, Офіс генерального прокурора підтвердив факт відрядження та заявив, що Кравченко поїхав саме для участі у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей.

От тільки у ПАРЄ спростували участь Руслана Кравченка у засіданні Парламентської мережі в столиці Франції. Так, у програмі заходу, запланованого на 16 вересня, прізвища Кравченка серед учасників немає. Після цього журналісти звернулися до ПАРЄ для уточнення.

Речниці Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) офіційно повідомила на запит, що Кравченко не братиме участі у засіданні в жодній якості.

"Офіс генерального прокурора України повідомив секретаріат ПАРЄ, що ні генеральний прокурор, ні будь-який інший представник його Офісу не зможуть бути присутніми на засіданні Парламентської мережі щодо дітей України", — заявила представниця ПАРЄ.

На додаткове запитання, чи буде Кравченко присутній хоча б як учасник, у ПАРЄ відповіли, що організатори підтвердили його відсутність.

"100%, він не з’явиться", — заявила речниця ПАРЄ.

Таким чином, офіційно заявлена причина п’ятиденного відрядження Кравченка — участь у заході ПАРЄ — не відповідає фактичному складу учасників цього засідання.

Наразі в Офісі генерального прокурора офіційно не прокоментували причини скасування поїздки та відсутності українських прокурорів на заході в Парижі.

Що відомо про захід ПАРЄ

Як заявляють організатори, захід у Парижі 16 вересня буде присвячений становищу українських дітей та питанню міжнародної відповідальності за злочини, скоєні Росією під час війни. Тема міжнародної відповідальності безпосередньо пов’язана з документованими випадками незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії, Білорусі та на окуповані Росією території України. ПАРЄ у своїх документах називає такі дії порушенням міжнародного гуманітарного права та прав дитини, а також зазначає, що вони можуть становити воєнні злочини, злочини проти людяності та елемент злочину геноциду.

Зазначимо, що парламентська мережа ПАРЄ щодо дітей України була створена після ухвалення у 2024 році резолюції про становище українських дітей. Її завдання — допомагати українській владі та міжнародним організаціям у пошуку й поверненні дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила, а також сприяти захисту прав дітей, які були вимушено переміщені або стали біженцями.

ПАРЄ також займається питаннями захисту дітей, які залишилися на окупованих територіях, де Росія проводить політику мілітаризації та нав’язування власної ідеології через освіту.

Кравченко і справа "Карфаген"

Зазначимо, що анонсована Кравченком поїздка відбулася на тлі політичної та юридичної ситуації навколо Офісу генпрокурора та його посадовців. Йдеться про те, що 4 вересня НАБУ і САП оголосили про проведення операції "Карфаген". За версією слідства, в Офісі генерального прокурора діяла злочинна організація, яку очолював один із керівників структурного підрозділу ОГП. Її учасників підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди за прикриття мережі шахрайських кол-центрів та легалізації незаконно отриманих коштів.

Кравченко заперечив свою причетність до цієї схеми. 7 вересня він заявив, що не має процесуального статусу у справі "Карфаген", а ситуацію навколо себе назвав політичним тиском. Він також повідомив, що довіряв Кропиві та перебував із ним у нормальних робочих відносинах.

Спочатку Кравченко заявляв, що не планує самостійно подавати у відставку. Однак уже ввечері 7 вересня він подав заяву про звільнення. Пізніше президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути питання його відставки.

Окремий конфлікт виник між Кравченком та антикорупційними органами. 14 вересня Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його, зокрема, у можливому підробленні документів. НАБУ і САП заявили, що вважають такі дії атакою на незалежність антикорупційних органів.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 14 вересня відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора, підписавши відповідний указ №905/2026. Рішення ухвалене на підставі закону про правовий режим воєнного стану, при цьому в указі не зазначені конкретні причини відсторонення.