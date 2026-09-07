"Це політичне рішення": генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку

Увечері 7 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням.

Кравченко заявив, що не хоче, аби посада генерального прокурора України використовувалася як "інструмент політичного протистояння". Про це посадовець написав у своєму Telegram-каналі.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною". заявив Руслан Кравченко

Посадовець також висловив вдячність колегам, які "чесно виконують свою роботу", і президенту Володимиру Зеленському та Верховній Раді України "за довіру". Кравченко закликав їх прийняти свою відставку.

Варто нагадати, що перед цим "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела в політичних колах повідомила, що президент Зеленський зустрівся з генпрокурором Кравченком 7 вересня. Інсайдери розповідали ЗМІ, що за підсумками цієї зустрічі має бути ухвалено рішення щодо подальшого перебування Кравченка на його посаді. Однак сам глава держави чи представники Офісу президента не коментували наразі відставку Кравченка.

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Що передувало

4 вересня в офісі генерального прокурора відбулися обшуки, які проводили детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (НАБУ та САП). Обшуки зокрема відбулися у заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко.

5 вересня НАБУ натякнуло на причетність Кравченка до розслідування у межах операції "Карфаген" щодо "кришування" шахрайських кол-центрів. Зазначалося, що організатор схеми під псевдо "Канцлер" діяв під заступництвом високопосадовця, який, за даними НАБУ, раніше очолював Державну податкову службу.

6 вересня генпрокурор Кравченко відреагував на чутки про своє зникнення у ЗМІ, заявивши, що не має стосунку до можливого прикриття незаконних кол-центрів у межах розслідування НАБУ і САП. Він також повідомив про відсторонення працівника Офісу генерального прокурора, який фігурує у справі.

Також 6 вересня журналіст Михайло Ткач повідомив, що заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву затримали у Львові. Чиновник нібито намагався втекти з України на тлі розслідування.

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід співмешканці начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокуратури Сергія Кропиви. Її слідство називає "Музою" у нових записах НАБУ та САП у межах операції "Карфаген".

Сам Руслан Кравченко 7 вересня заявляв, що не планує подавати у відставку у зв'язку з розслідуванням, передавало медіа Liga.net. Посадовець казав, що піде на такий крок тоді, якщо про це скаже президент чи буде рішення Верховної Ради.