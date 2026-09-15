Верховна Рада проголосувала за відставку генпрокурора Кравченка: він звернувся до депутатів

Верховна Рада підтримала звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка

За постанову № 16064 проголосували 317 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Незадовго до голосування генеральний прокурор опублікував докладний допис у соцмережах, у якому, серед іншого, заявив, що з повагою сприйме будь-яке рішення Верховної Ради щодо його сьогоднішнього звільнення.

"Але це має бути саме рішення парламенту — не розпорядження Президента, не прохання "керівника" парламенту, не істерична вимога керівників антикорупційних органів, які самі та їхнє найближче оточення причетні до корупційних діянь, і тим більше не результат організованого ними політично-медійного тиску, який ми спостерігаємо сьогодні", — написав він.

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Буквально сьогодні вранці вже колишній генпрокурор опублікував другу частину розслідування під назвою "Операція „Янус“", де нібито обґрунтовує вчорашню підозру щодо голови Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. На записах фігуранти вирішують питання щодо продажу земельної ділянки та хабара у розмірі $120 000.

Зазначимо, що напередодні, ввечері 14 серпня, Офіс генерального прокурора повідомив, що інформація про висунення підозри одному з керівників антикорупційних органів не відповідає дійсності.

Тим часом "Укрпошта" перевіряє законність надсилання "повідомлення про підозру" директору НАБУ, яке відсторонений від посади генпрокурор Кравченко надіслав поштою за власний рахунок.

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора указом № 905/2026, який з’явився на сайті глави держави 14 вересня — ще до голосування Верховної Ради щодо його звільнення. У документі зазначено, що рішення ухвалено на підставі закону про воєнний стан, однак конкретних причин відсторонення Кравченка указ не містить.

Перед цим глава держави вимагав від Верховної Ради негайно звільнити Кравченка, заявивши, що причини для його відставки "бачила вся Україна". Водночас у Центрі протидії корупції, коментуючи виїзд Кравченка за кордон у ніч перед оприлюдненням відеозвернення про підписання підозри Кривоносу, зазначили, що він не зміг би перетнути кордон без відома президента.

Народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Сірко також висловила припущення, що Руслану Кравченку дозволили безперешкодно покинути територію України. У свою чергу він заявляв, що поїхав у службове відрядження.

Нагадаємо, хто може стати новим генеральним прокурором.

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