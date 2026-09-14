"Это была спланированная операция": народный депутат заявила, что Кравченко "позволили" выехать из Украины

Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко высказала предположение, что Руслану Кравченко позволили беспрепятственно покинуть территорию Украины. По её словам, выезд высокопоставленного чиновника состоялся в рамках "запланированной операции".

Депутат также высказала мнение, что генеральный прокурор, отстраненный президентом, в ближайшее время не вернется в Украину. Об этом Юлия Сирко рассказала в эфире медиа "Эспрессо".

"Я думаю, что он не вернется в Украину. Я полностью согласна с мнением, что это была спланированная операция" отметила Юлия Сирко.

Она также объяснила, почему считает отъезд Кравченко "спланированной операцией". По ее словам, народные депутаты, даже если у них есть соответствующие документы на командировку, при пересечении границы проходят тщательную проверку. Следовательно, генеральный прокурор не мог быстро покинуть территорию страны, не имея на то надлежащего разрешения.

"Я думаю, что это своего рода "зеленый коридор" для генерального прокурора, чтобы он ехал с Богом и не говорил лишнего в Украине" предположила народный депутат.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак, в свою очередь, объяснил беспрепятственный выезд Кравченко за границу тем, что на тот момент ему не было предъявлено подозрение. В связи с этим не было формальных оснований для запрета на выезд высокопоставленного чиновника. Сам же Кравченко, по его словам, просто воспользовался своим служебным положением.

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Отставка генерального прокурора Кравченко — последние новости

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Руслана Кравченко. Глава государства подписал соответствующий указ еще до того, как Верховная Рада проголосовала за его отставку.

Дело Руслана Кравченко началось 4 сентября, когда НАБУ и САП обнародовали материалы расследования "Карфаген". Согласно ему, отдельные представители офиса генпрокурора прикрывали деятельность незаконных колл-центров, которые выманивали деньги у доверчивых людей. Расследователи "Украинской правды" подозревали, что на записях может фигурировать генеральный прокурор Кравченко, чье имя не упоминалось в записях.

Сам Руслан Кравченко, комментируя свой выезд из Украины, заявил, что в настоящее время находится в зарубежной командировке, в ходе которой намерен проинформировать международных партнеров о "реальном положении дел" в системе антикоррупционных органов.