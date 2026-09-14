"Це була спланована операція": нардепка заявила, що Кравченку "дали змогу" виїхати з України

Народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Сірко припустила, що Руслану Кравченку дали змогу безперешкодно покинути територію України. За її словами, виїзд високопосадовця відбувся у межах "спланованої операції".

Нардепка також висловила думку про те, що генеральний прокурор, якого відсторонив президент, не повернеться до України найближчим часом. Про це Юлія Сірко розповіла в етері медіа "Еспресо".

"Я думаю, що він не повернеться до України. Я абсолютно погоджуюся з трактуванням, що це була спланована операція" зазначила Юлія Сірко.

Вона також пояснила, чому вважає виїзд Кравченка "спланованою операцією". За її словами, народні депутати, навіть якщо мають відповідні документи на відрядження, при перетині кордону проходять ретельну перевірку. Відтак генпрокурор не міг швидко покинути територію країни, не маючи належного дозволу на це.

"Я думаю, що це зелений коридор генпрокурору, щоб він їхав з Богом і зайвого не говорив в Україні" припустила нардепка.

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак натомість пояснив безперешкодний виїзд Кравченка за кордон тим, що на той момент підозри йому оголошено не було. Через це не існувало формальних підстав, щоб заборонити виїзд високопосадовцю. Сам же Кравченко, за його словами, просто скористався своїм службовим положенням.

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Відставка генпрокурора Кравченка — останні новини

14 вересня президент України Володимир Зеленський відсторонив з посади генерального прокурора Руслан Кравченка. Глава держави підписав відповідний указ ще до того, як Верховна Рада провела голосування за його відставку.

Справа Руслана Кравченка почалася 4 вересня, коли НАБУ та САП оприлюднили матеріали розслідування "Карфаген". Відповідно до нього, окремі представники офісу генпрокурора прикривали діяльність незаконних кол-центрів, які виманювали гроші у довірливих людей. Розслідувачі "Української правди" підозрювали, що на записах може фігурувати генпрокурор Кравченко, ім'я якого не лунало у записах.

Сам Руслан Кравченко, коментуючи свій виїзд з України, заявляв, що наразі перебуває у закордонному відрядженні, в ході якого збирається проінформувати міжнародних партнерів про "реальний стан справ" у системі антикорупційних органів.