В Генпрокуратуре опровергли сообщение о подозрении руководителю НАБУ

В Генеральной прокуратуре отметили, что заявления о якобы выдвинутом подозрении лишены юридического смысла и такая информация не соответствует действительности.

"В связи с распространением заявления о якобы предъявленном подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности. В рамках данного уголовного производства ни одному лицу, в частности руководителю антикоррупционного органа, о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, не сообщалось. Правовые основания для этого отсутствуют. Заявления о якобы подозрении были лишены юридического смысла", — отметили в Офисе генпрокурора.

Однако отметили, что соответствующие отметки в ЕРДР о предъявлении подозрения были аннулированы.

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