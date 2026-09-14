У Генпрокуратурі спростували повідомлення про підозру керівнику НАБУ

У Генпрокуратурі зазначили, що заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу і така інформація не відповідає дійсності.

"У зв’язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності. У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Та зазначили, що відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані.

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